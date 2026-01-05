今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第66回（2026年1月5日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

トキ、電報で呼び出される

初日の出、ではなく夕日。

でもこれは出雲の夕日。神々しい。

第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（演出：村橋直樹）のはじまりは出雲大社も出てきて、新春にふさわしい。

まずは「おトキちゃんとヘブンさん、とうとう結ばれたわねえ」と蛇と蛙（渡辺江里子、木村美穂）のおしゃべりからはじまった。

結ばれてから日が過ぎて、ヘブン（トミー・バストウ）は錦織（吉沢亮）と、杵築（出雲大社の近く）の稲佐の浜に来ていた。

ここはヘブンの憧れの神々の地。これで滞在記録が書けるとヘブンは感慨無量。

そこへ「ヘブン先生」とトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が猛ダッシュして来た。

「なぜ」「なぜ」と動揺する錦織。

ヘブンはトキに話したいことがあって、電報で呼び出したのだ。

浜辺から旅館に戻って来た3人。とても重要なことが語られるこの場所で、3人の位置取りに注目しよう。

縁側にトキ、その手前の部屋のなかに錦織、さらに奥にヘブン。

トキは出されたお茶を飲み、「けど美味しい」と言う。「けど」ってなんだ？ なんとなく気持ちが落ち着かない表れであろう。ヘブンはいったい何を語ろうとしているのか。

ヘブンは深刻な顔で滞在記が完成すると言う。

「おめでとうございます」とトキ、

「ありがとう」とヘブン。

このとき、カメラ位置は変わり、ヘブンたちのいる部屋の隣の部屋から撮っている。向かって左に縁側のトキ、右に部屋の中のヘブン。ここでは錦織は部屋と部屋を隔てる襖（ふすま）を背にしていて、映らない。うまいこと、トキとヘブンだけが映って、錦織の気配が消えている。

錦織の立場で考えると、ここにいていいのか、とても気まずいと思う。

