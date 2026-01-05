ドリカム『THE BLACK ◯ ALBUM』全収録楽曲解禁！スペシャル抽選シリアルコード封入も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DREAMS COME TRUEの9年ぶり19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（3月18日発売）の収録曲が発表となった。

■既発表楽曲も、全曲新録パートを追加したアルバムバージョンで収録

アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』には、NHK連続テレビ小説『まんぷく』主題歌として、ゲーム『太鼓の達人』おに・裏譜面として、異なる世界で大ヒットとなった「あなたとトゥラッタッタ♪」をはじめ、富野由悠季総監督をも唸らせた劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、テレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』主題歌「BEACON」など、すでにリリースされている楽曲は、全曲新録パートを追加したアルバムバージョン（TBA Version）で収録。

さらに、1月5日よりオンエアがスタートするNHK総合テレビ『首都圏ネットワーク』のテーマソングとして書き下ろされた「東京 magic hour」など、新曲4曲を収めた全14曲となる。

商品形態は、ドリカム37年のキャリアで初の試みとなる、貴重な映像作品やリミックスCD付きのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態。詳細は公式サイトをチェックしよう。

■ドリカム37年のキャリアで初！全形態に「スペシャル抽選シリアルコード」を封入

また、同じく初の試みとして、全形態に「スペシャル抽選シリアルコード」が封入されることが決定。以下の様々な特典に応募可能な、スペシャルなシリアルコードとなる。

◇応募可能な特典

・『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027』チケット最優先予約申込（抽選）

・『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 ―THE BLACK ◯ ALBUM―』最終公演日の最終購入予約申込（抽選）

※2026年9月27日横浜アリーナ公演のチケットを特別に確保した最終購入予約申込（抽選）

・『THE BLACK ◯ ALBUM』オリジナルグッズプレゼント（抽選）

D賞：オリジナルTシャツ

C賞：オリジナルイヤフォン

T賞：DREAMS COME TRUE メンバー音声入りめざまし時計

・TBA賞 ドリカムゆかりの地 招待（抽選）

（北海道池田町：DCTgarden IKEDA、東京：sumile TOKYO、沖縄：GLAMDAY VILLA OKINAWA 中村邸より、希望のいずれか1ヵ所に招待）

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『THE BLACK ◯ ALBUM』

【収録楽曲】

1.GARGANTUA -OPENING THEME OF TBA-

2.YES AND NO -TBA Version-

3.ここからだ！ -TBA Version-

4.あなたとトゥラッタッタ♪ -TBA Version-

5.Kaiju -TBA Version-

6.スピリラ -TBA Version-

7.G -TBA Version-

8.羽を持つ恋人 -TBA Version-

9.次のせ～の！で -ON THE GREEN HILL- -TBA Version-

10.東京 magic hour

11.カンパイマーン♪

12.BEACON -TBA Version-

13.THE WAY I DREAM -TBA Version-

14.アヒルガーガー

