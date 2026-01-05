新規設定ファンド一覧 12月第4週・第5週（12月22日～12月30日）
12月第4週・第5週（12月22日～12月30日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇12月23日
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（予想分配金提示型）（世界のベスト）
運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（予想分配金提示型）（世界のベスト）
運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント
ちゅうぎん４資産バランスファンド＜債券重視型＞（ちゅうぎんカルテット）
運用会社：中銀アセットマネジメント
ちゅうぎん４資産バランスファンド＜株式重視型＞（ちゅうぎんカルテット）
運用会社：中銀アセットマネジメント
〇12月24日
ダイワ金融新時代ファンド（資産成長型）
運用会社：大和アセットマネジメント
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）
運用会社：大和アセットマネジメント
〇12月26日
しんきん円建て債券ファンド２０２５－１２（限定追加型）（円満日和２０２５－１２）
運用会社：しんきんアセットマネジメント投信
〇12月29日
ゴールドマン・サックス社債／ＲＯＢＯＰＲＯ戦略ファンド２０２５－１２（ロボっとプラス）
運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
ＨＳＢＣユーロランド・バリュー株式ファンド（１年決算型）
運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント
株探ニュース