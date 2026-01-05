「日経225ミニ」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1273枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1273枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1273( 1273)
ソシエテジェネラル証券 977( 977)
SBI証券 1216( 682)
楽天証券 1037( 391)
松井証券 180( 180)
日産証券 72( 72)
マネックス証券 69( 69)
三菱UFJeスマート 104( 54)
フィリップ証券 28( 28)
バークレイズ証券 20( 20)
岩井コスモ証券 13( 13)
ドイツ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
ソシエテジェネラル証券 77( 77)
SBI証券 73( 61)
楽天証券 39( 35)
JPモルガン証券 27( 27)
マネックス証券 26( 26)
松井証券 20( 20)
ドイツ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 10( 10)
インタラクティブ証券 8( 8)
日産証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 55923( 55923)
ソシエテジェネラル証券 28376( 28376)
SBI証券 23794( 12652)
楽天証券 12983( 8655)
松井証券 8190( 8190)
バークレイズ証券 5775( 5775)
三菱UFJeスマート 6948( 4704)
JPモルガン証券 4611( 4611)
サスケハナ・ホンコン 4170( 4170)
日産証券 2116( 2116)
マネックス証券 1444( 1444)
ビーオブエー証券 1382( 1382)
みずほ証券 827( 827)
モルガンMUFG証券 518( 514)
フィリップ証券 378( 378)
ゴールドマン証券 300( 300)
UBS証券 291( 291)
インタラクティブ証券 224( 224)
BNPパリバ証券 216( 216)
大和証券 172( 172)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース