「日経225ミニ」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1万4298枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4298枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14298( 10298)
ソシエテジェネラル証券 16114( 8614)
バークレイズ証券 5974( 5974)
SBI証券 4600( 1844)
楽天証券 2963( 1143)
松井証券 570( 570)
三菱UFJeスマート 857( 525)
インタラクティブ証券 402( 402)
フィリップ証券 353( 353)
マネックス証券 303( 303)
野村証券 300( 300)
JPモルガン証券 240( 240)
日産証券 159( 159)
HSBC証券 2150( 150)
岩井コスモ証券 75( 75)
光世証券 50( 50)
ドイツ証券 26( 26)
SMBC日興証券 12( 12)
ゴールドマン証券 1006( 6)
豊証券 5( 5)
みずほ証券 8200( 0)
BNPパリバ証券 2500( 0)
ビーオブエー証券 2200( 0)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 598( 598)
ソシエテジェネラル証券 454( 454)
SBI証券 650( 342)
楽天証券 366( 214)
松井証券 165( 165)
三菱UFJeスマート 139( 115)
マネックス証券 112( 112)
ドイツ証券 106( 106)
フィリップ証券 90( 90)
日産証券 65( 65)
JPモルガン証券 34( 34)
インタラクティブ証券 13( 13)
ゴールドマン証券 5( 5)
立花証券 5( 5)
UBS証券 1000( 0)
ビーオブエー証券 1000( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 234412( 234412)
ソシエテジェネラル証券 162911( 162911)
バークレイズ証券 77238( 77238)
SBI証券 66510( 33036)
松井証券 31877( 31877)
サスケハナ・ホンコン 28872( 28872)
楽天証券 40750( 22484)
日産証券 21107( 21107)
JPモルガン証券 13558( 13558)
モルガンMUFG証券 10915( 10872)
ビーオブエー証券 10845( 10845)
BNPパリバ証券 10373( 10343)
ゴールドマン証券 10795( 10181)
三菱UFJeスマート 14091( 8979)
みずほ証券 6912( 6907)
野村証券 5794( 5530)
マネックス証券 5213( 5213)
広田証券 4047( 4047)
インタラクティブ証券 3016( 3016)
東海東京証券 2698( 2698)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース