「日経225先物」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万9616枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9616枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19616( 18251)
ソシエテジェネラル証券 16322( 15292)
バークレイズ証券 8247( 7986)
サスケハナ・ホンコン 3958( 3958)
JPモルガン証券 4549( 3270)
ゴールドマン証券 3505( 2675)
モルガンMUFG証券 3453( 2393)
野村証券 6717( 2251)
SBI証券 2336( 1383)
ビーオブエー証券 3482( 1350)
日産証券 1510( 1256)
松井証券 1095( 1095)
みずほ証券 2422( 1022)
BNPパリバ証券 1856( 822)
楽天証券 1007( 795)
三菱UFJeスマート 838( 744)
UBS証券 1293( 729)
ドイツ証券 565( 565)
大和証券 690( 424)
シティグループ証券 598( 391)
三菱UFJ証券 255( 0)
HSBC証券 200( 0)
SMBC日興証券 31( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 176( 176)
松井証券 45( 45)
ABNクリアリン証券 22( 22)
バークレイズ証券 12( 12)
ドイツ証券 11( 11)
SBI証券 12( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
日産証券 6( 6)
マネックス証券 4( 4)
楽天証券 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
