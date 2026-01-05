これ通勤も出張もラクすぎ！【サムソナイト】快適設計リュックがAmazonに
普段使いに最適なシンプルな機能性!【サムソナイト】のリュックがAmazonに登場!
毎日の通勤に便利なシンプルなバックパック。ボトル等の収納に活躍する伸縮ネット素材のサイドポケット、背面にはスーツケースにセットアップ可能なスマートスリーブが付いている。
出張や資料などの荷物が増えた際にも便利なエキスパンダブル機能を搭載、ファスナーを開けることで5cm拡張し、容量アップが可能。
本体には撥水加工がされた高密度のナイロン素材、フロントパネル・付属パーツにはPU（合成皮革）、ファスナー引手にはレザーを採用。
内装にはPCポケットほか、ファスナー付きポケットや小物収納のオーガナイザーポケットを各所に装備。荷物が取り出しやすい設計になっている。
