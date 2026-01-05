この記事をまとめると ■ダイハツ・コペンは2002年に初代モデルが登場した ■2代目モデルは2014年に誕生してさまざまな仕様が設定された ■現行モデルは2026年8月下旬に生産を終えるが次期モデルの登場が期待されている

貴重な軽オープンスポーツを振り返る

現在、軽自動車唯一のオープンモデルとしてラインアップされているコペンだが、2026年8月下旬での生産終了がアナウンスされた。といっても完全に終売するわけでなく、次期型を思わせるモデルがジャパンモビリティショー2025に展示されているので未来は明るいと思えるのだが、一旦ここまでのコペンの歴史を振り返ってみよう。

初代コペンのプロトタイプは、1999年に開催された第33回東京モーターショーに「KOPEN」として出品されたものだったが、この時点ですでに初代コペンのスタイルは完成されていた。

そして2001年の東京モーターショーでは、市販版のプロトタイプとして「COPEN」名義で展示がなされ、翌年6月に正式に販売が開始された。

当初は電動ハードトップを備えたアクティブトップのほか、脱着式のハードトップを備えた「ディタッチャブルトップ」もラインアップされていた（発売は2002年9月〜2007年9月）。

こちらはより硬派に走りを楽しむユーザーに向けて設定されたもので、電動機構を廃して30kgの軽量化を実現したほか、リヤのパフォーマンスブレースやスポイラーを標準装備し、足まわりにはリヤダンバーがタンク別体式となるスペシャルチューンドサスペンションが与えられていた。

また、数多くの特別仕様車もラインアップされ、なかでも2006年6月に第1弾が登場した「アルティメットエディション」シリーズは、レカロシートやBBSアルミホイール、ビルシュタイン製ショックアブソーバーがおごられたもので、高い人気を誇るモデルとなっている。

そんな初代コペンは2012年8月に生産を終了。初代コペンが終売となったことで、4気筒エンジンを搭載する新車で買える軽自動車は消滅することとなった。

2代目は多彩なモデルがラインアップ

続く2代目コペンは、まず2013年の第43回東京モーターショーにて、再び「KOPEN」名義で参考出品され、翌年6月に販売を開始する。

まずは「ローブ」と名付けられたシャープなヘッドライトを備えるモデルがリリースされ、同年11月にはクロスオーバーテイストをプラスした「エクスプレイ」を追加。さらに、12月にはレカロシートやBBSアルミホイール、ビルシュタイン製ショックアブソーバーを備えた上級グレードの「ローブS」も登場している。

そして2015年の東京オートサロンでは、外板パネルを交換することで異なるスタイルを楽しめる「ドレスフォーメーション」を発表し、同年10月からサービスを開始した。

また、2015年6月には初代モデルを彷彿とさせる丸型ヘッドライトを備える「セロ」とエクスプレイの上級版「エクスプレイS」が発表され、12月には「セロS」も追加された。

2016年の東京オートサロンではコンセプトモデルとして、ハードルーフを備えた「コペンクーペ」を参考出品。このときはあくまでもショーモデルだったが、あまりの反響の大きさに、2018年12月に200台限定でリリースされている。

さらに2019年の東京オートサロンでは、トヨタとのコラボレーションモデルとして「コペンGR SPORTコンセプト」を参考出品。こちらも同年10月に実際に販売が開始され、このモデルに限りトヨタからもOEM販売がなされた。

その後、2022年にはコペンの発売20周年を記念した特別仕様車を1000台限定でリリースし、2024年10月にはエクスプレイが生産終了となっている。

このように、絶えずアップデートが繰り返されてきたコペンは、ジャパンモビリティショー2023にコンセプトモデルとして「ビジョン コペン」を出品。このモデルは初代や2代目セロを思わせるルックスをもちながらも、ワイド化したボディとFRレイアウト、そして1.3リッターのエンジンを搭載するモデルとされていた。

しかし、ユーザーの多くからコペンは軽自動車であってほしいという声が挙がったそうで、ジャパンモビリティショー2025では軽自動車枠に収まる「K-OPEN」として再登場。

ランニングプロトして2代目コペンをベースにFR化したモデルも展示されていたことから、次期型コペンはFRになって登場する可能性も高いといえそうだ。