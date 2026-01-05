ILLIT、洗練されたレトロモダンなビジュアル披露 日本デジタルシングル「Sunday Morning」コンセプトフォト公開
5人組ガールグループ・ILLITが、13日にJapan 2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースする。それに先立って、「Sunday Morning」のコンセプトフォトが公開された。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
公開されたコンセプトフォトでは、陽光が優しく差し込む空間でILLITがたたずんでいる。レトロなレストランを連想させる店内のアンティークなインテリアと調和するメンバーのビジュアルは、ノスタルジックな輝きを放っている。メンバーは白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカートといったクラシカルな制服ルックを昇華。グループカットでは、持ち前のスタイルを活かしたアングルや、見上げるような構図が、ILLITの持つ透明感とカリスマ性を際立たせている。ソロカットでは、メンバー一人ひとりの個性をより鮮明に浮き彫りにし、グループの新たな魅力を提示。その背後にある楽曲のストーリーを想像させ、没入感を高めた。
同楽曲は、12日より放送予定のテレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープンングテーマに起用され、すでに本PVが公開され、話題を集めていた。PVで先行公開された音源の一部も各種SNSで順次解禁となり、“ショートフォーム強者”ILLITの再来が期待される。
「Sunday Morning」は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”に夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った”恋の朝”を歌う。TikTokでバイラルヒットを巻き起こした数々の楽曲を手掛ける2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが制作に参加し、音源の一部を聴くだけでも心をつかまれる曲に仕上がっている。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
公開されたコンセプトフォトでは、陽光が優しく差し込む空間でILLITがたたずんでいる。レトロなレストランを連想させる店内のアンティークなインテリアと調和するメンバーのビジュアルは、ノスタルジックな輝きを放っている。メンバーは白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカートといったクラシカルな制服ルックを昇華。グループカットでは、持ち前のスタイルを活かしたアングルや、見上げるような構図が、ILLITの持つ透明感とカリスマ性を際立たせている。ソロカットでは、メンバー一人ひとりの個性をより鮮明に浮き彫りにし、グループの新たな魅力を提示。その背後にある楽曲のストーリーを想像させ、没入感を高めた。
「Sunday Morning」は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”に夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った”恋の朝”を歌う。TikTokでバイラルヒットを巻き起こした数々の楽曲を手掛ける2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが制作に参加し、音源の一部を聴くだけでも心をつかまれる曲に仕上がっている。