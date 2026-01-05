DOMOTO堂本光一、timelesz原嘉孝『レコメン！』にゲスト出演 ラジオ生放送での共演は初
DOMOTOの堂本光一が、文化放送のラジオ番組『timelesz佐藤勝利・原嘉孝のレコメン！』（毎週火曜 後10：00〜深1：00）の6日の放送回にゲスト出演する。この日のパーソナリティは原が担当で、堂本と原が生放送のラジオで共演するのは、今回が初となる。
【写真】えっ、本物だよね？CG化した堂本光一が剣を構える王様に
本番組は、2003年7月から放送が開始され、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組。火曜日のパーソナリティは、昨年11月からtimeleszの佐藤と原が週替わりで担当している。
堂本といえば、圧倒的な表現力とストイックな姿勢で多くのファンを魅了しており、原にとっては背中を追い続けてきた存在。
また、堂本と原は、舞台『Endless SHOCK』での共演を通じて交流を深めてきた間柄。放送翌日の7日には『Endless SHOCK 2024 the Last Year』Blu-ray&DVDが発売されることもあり、共演時の思い出や裏話が飛び出すはず。ラジオならではの距離感で語られる、ここでしか聴くことのできないトークが見どころとなる。
番組では、「光一さんに聞きたいこと」をテーマにリスナーからのメールを募集している。
