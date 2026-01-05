劇場版『進撃の巨人』完結編の復活上映先行入場者特典は描き下ろしビジュアルカード エレン＆ミカサ＆アルミンが圧倒され苦悶の表情
2024年11月8日に公開された「劇場版『進撃の巨人』完結編THE LAST ATTACK」が、16日より復活上映される。これに先駆け9日に先行公開される、ドルビーシネマ版の入場者特典として、林祐一郎監督描き下ろしビジュアルカード ドルビーシネマver.が配布されることが発表された。
ビジュアルカードは、15日までの期間限定で、なくなり次第終了となる。エレン、ミカサ、アルミンの幼馴染3人が、ドルビーシネマを体験し、映像と音の迫力に圧倒されているイラストで、全1種となる。
『進撃の巨人』は、原作は『別冊少年マガジン』（講談社）にて、09年から21年まで連載されていた諫山創氏によるダークファンタジー作品で、コミック累計発行部数が全世界で1.4億部を突破。テレビアニメは13年に放送開始となり、シリーズの最後を締めくくるテレビアニメ『進撃の巨人』The Final Season完結編 (後編)が23年11月に放送された。24年11月には、「進撃の巨人」The Final Season完結編（前編）（後編）をまとめた、本作が公開され、観客動員数100万人を突破した。
