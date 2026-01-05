3月21日に東京・有楽町マリオンのヒューリックホール東京で「巨人VS阪神 爆笑トークバトル2026」が開催される。同月27日に控える巨人VS阪神のプロ野球開幕戦を前に、両球団のレジェンドOBやファンである人気芸人を招き、2026年シーズンを占う熱いトークを展開する。

「巨人VS阪神 爆笑トークバトル」は昨年3月に第1回が行われ、今回が3回目の開催。昨年まで巨人の2軍監督を務めていた桑田真澄氏が初登場。今年から、イースタン・リーグ所属のオイシックスの「CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）」に就任した桑田氏。ともに出演する斎藤雅樹氏との名投手コンビで、ホットな話題を提供してくれそうだ。

対する阪神からは、福留孝介氏と鳥谷敬氏といったレジェンド野手コンビが登場。大リーグを経験した福留氏の経験談にも期待が高まる。

芸能界からは、お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之と土屋伸之が巨人ファンとして出演。塙は第1回にも出演予定だったが、開催直前に顔面骨折の大けがを負うアクシデント。急遽実兄のはなわが代打を務めており、今回が満を持しての初出演となる。虎党からは、同イベントではおなじみの松村邦洋、「ますだおかだ」増田英彦が参戦。野球ファンからも好評の軽妙なやりとりで、レジェンドOBのぶっちゃけトークを引き出す。

チケットは8日午後6時から、イープラスで1次抽選先行販売が開始される。