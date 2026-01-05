5日（月）、第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が開幕。Aコートの第6試合では1回戦の古川学園（宮城）vs 城南（徳島）が行われた。

令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）や第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）でベスト8の古川学園と、3年連続16回目の出場を果たした城南の対決。第1セットの序盤は、ブロックやサービスエースで勢い付いた古川学園が前に出る。その後もペースを握り続けた古川学園はこのセットを制す。

第2セットの入りは互いに粘り強さを見せ、ラリーの続く展開に。中盤にかけてリードを広げる古川学園に対し、後がない城南も懸命に食らいつく。しかし、徐々に点差を開いていった古川学園。第2セットも取り切り、ストレート勝利を収めた。

高さやパワーで優位に立ち、完勝した古川学園。7日（水）に行われる2回戦ではわたSHIGA輝く国スポでベスト8となった大阪国際（大阪）と対戦する。

■試合結果

古川学園（宮城）2-0 城南（徳島）

第1セット 25-10

第2セット 25-16