タレントのマツコ・デラックス（52）が5日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、おでん種に対するこだわりを口にした。

おでんをおかずに白米を食べられるかのトーク。株式トレーダーでタレントの若林史江は「おでんの時だけは白米を食べる。なぜかというと、最後の締めに汁に玉子をぐちゃぐちゃにつぶして、ご飯を溶いて食べるのがめちゃくちゃおいしい」とぶっちゃけた。

すると、マツコは「老舗のおでん屋さんとかだと、最後の締め、そうよ？お豆腐とか乗せて、ぐちゃぐちゃにして汁かけて。流儀としては正しいんですよ」と解説。「こんにゃくとかでやる人はいないけど、それに汁かけて最後、食べるのが通の食べ方」と続けた。

とはいえ、自身がおでんで締めご飯を食べるケースは少ないという。「私はおでん食べすぎちゃうから、ご飯が入らなくなる。ホントでっかいお鍋におでんを作ってもらった時に最高記録で、玉子だけで20個食べました」。スタジオには驚きの声が広がった。

マツコにとって、玉子こそがおでんのメインディッシュだという。「他のを食べても、次は玉子なのよ。はんぺん、玉子、大根、玉子、こんにゃく、玉子って。玉子が足りない」と話すと、一同は大笑いした。

そんな中、おでん界にかつてなかった変化が起きているという。「最近、流行っているところで、半熟の玉子のところがあるのよ。許せなくて。固い黄身に汁を染み込ませるのがおいしいんじゃない？」。それはおでん店のトレンドになっているようで、「何だ、この店と思ったら、若い子に聞くと、“半熟の方がうれしい”って」と話した。

MCのフリーアナウンサー大島由香里は「玉子が付くものって、何でも半熟になっている気がする」と、自身の印象を口に。するとマツコも「何でも軟骨を入れるのと一緒。絶対、起源は丸の内なのよ。丸の内のOLが始めてるのよ。丸の内のOLがいいと言うと、全部そうなるのよ」と、イライラの矛先を急転換。「私、飲み屋にも行けなくなった」と、寂しそうに打ち明けた。