カンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送のドラマ「夫に間違いありません」（5日午後10時スタート）の制作発表が5日、都内で行われ、主演の松下奈緒（40）、桜井ユキ（38）、宮沢氷魚（31）、安田顕（52）が登壇した。

同作は、松下演じる主人公が、夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った1年後に死んだはずの夫（安田）が帰ってくるところから始まる。人の心の醜さや美しさがちりばめられたサスペンス作品で、子供たちの生活と幸せを守るための妻の選択が家族の日常をむしばむ様子をリアルに描く。

サスペンス作品ではあるが、松下は「顔が怖くならないように」意識しているという。2児の母の役でもあり「朗らかにいるように心がけています」と笑顔で話した。

ドラマのタイトルにかけて「このドラマ、面白いに間違いありません」と自信を見せた。「冬のドラマで最初に始まるので、良いスタートを切りたいし、怒濤（どとう）の展開が続くっていう、見ているとのめり込んでしまう部分も。『1話見ると最終話まで見たくなります』と、自信を持っていきたいです」と話した。