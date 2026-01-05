1月12日（月）から、連続ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）がスタートする。出演する池田エライザの、女優業の躍進ぶりが際立っている。

同作は、かつて問題を起こして業界を追放されたプロデューサーと、韓国の弱小芸能事務所に所属する7人の落ちこぼれ練習生が、夢を目指していく物語。主人公のプロデューサーを中村倫也が演じ、池田は落ちこぼれ練習生を支える内気なマネージャー役で出演する。

本誌「Smart FLASH」は、池田が2025年12月29日、東京の大井競馬場でおこなわれた「第71回東京大賞典」に登場した様子を伝えた。

「池田さんは体のラインが強調されたタイトなロングドレスを着ていて、観客から歓声があがっていました。太ももがチラ見えするほどギリギリまでスリットが入っていたので、彼女が歩いているときはこちらがヒヤヒヤするほどでしたよ」（競馬場の観客）

大胆な “太ももチラ見え” 衣装で会場の視線を釘づけにし、拍手喝采を浴びたようだ。

池田は2009年にファッション雑誌『ニコラ』の第13回ニコラモデルオーディションでグランプリを獲得し、モデルデビュー。身長170センチの抜群のスタイルで人気を博したが、女優業にも邁進している。

「モデル業をしながらオーディションを受けたものの、何度も落選したことを明かしています。ただ、2015年の『みんな！エスパーだよ！』で映画初主演を務めたのを機に、オファーが増えていきました。

2018年の映画『チェリーボーイズ』では、25歳になっても童貞の男性3人組から迫られるヒロイン役で出演し、池田さんの過激シーンがSNSでも話題になりました」（芸能記者）

セクシーなイメージも認知され、多くのドラマや映画に出演するようになった池田。近年は、女優として新たな一面を見せている。

「2024年に主演を務めたドラマ『舟を編む〜私、辞書つくります〜』（NHK BS）では、華やかなファッション誌の編集部から地味な辞書編集部に異動になった若手編集役を演じました。

その後も、同年の日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）ではヤクザから逃れて長崎の端島に移った女性、Netflixで配信されたドラマ『地面師たち』では綾野剛さんや豊川悦司さんら “地面師” を追い詰める刑事役など、さまざまなキャラクターを巧みに演じ分けています。

セクシーなイメージを払拭しつつ役柄の幅を広げ、主演だけでなく、脇でも存在感を放つ、独特の路線を歩んでいます」（同）

新しいドラマでは、どんな演技を見せてくれるのか。