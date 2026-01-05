ガシャポン「なりきりプリキュアDX」第2弾登場!ギミックに「フラワータクト回せるの最高」「400円でプリキュアになれるの激アツ」の声も
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「プリキュアオールスターズ なりきりプリキュアDX2〜ファイトコレクション〜」を1月第2週に発売する。全5種で価格は400円。
1月第2週発売「プリキュアオールスターズ なりきりプリキュアDX2〜ファイトコレクション〜」(全5種・400円)
「プリキュアオールスターズ なりきりプリキュアDX2〜ファイトコレクション〜」は、浄化アイテム等をラインナップした大好評の「なりきりプリキュアDX ファイトコレクション」シリーズ第2弾。大満足のボリューム感と遊べるギミックを搭載した豪華仕様で、「なりきりプリキュアDX」シリーズの変身アイテムと合わせて集めたくなること間違いなしのアイテム。
ラインナップは「ハーティエルブローチェ」「キュアフルーレ」「フラワータクト」「メロディソード」「ヒーリングステッキ ミラクルヒーリングボトルセットver.」。
SNSでは、「これあまりにも神すぎる、ガチャガチャ様最高!」「バラ着脱可能なのもフラワータクト回せるのも最高すぎ」「400円でプリキュアになれるの激アツ」と感動の声が続々と寄せられている。
1月第2週発売「プリキュアオールスターズ なりきりプリキュアDX2〜ファイトコレクション〜」(全5種・400円)
「プリキュアオールスターズ なりきりプリキュアDX2〜ファイトコレクション〜」は、浄化アイテム等をラインナップした大好評の「なりきりプリキュアDX ファイトコレクション」シリーズ第2弾。大満足のボリューム感と遊べるギミックを搭載した豪華仕様で、「なりきりプリキュアDX」シリーズの変身アイテムと合わせて集めたくなること間違いなしのアイテム。
ラインナップは「ハーティエルブローチェ」「キュアフルーレ」「フラワータクト」「メロディソード」「ヒーリングステッキ ミラクルヒーリングボトルセットver.」。
SNSでは、「これあまりにも神すぎる、ガチャガチャ様最高!」「バラ着脱可能なのもフラワータクト回せるのも最高すぎ」「400円でプリキュアになれるの激アツ」と感動の声が続々と寄せられている。