【GUのネイビー】が大人にハマる！ 40・50代におすすめな「優秀トップス」

カジュアルな着こなしを上品に見せるなら、ネイビーを選んでみるといいかも。ラフになりすぎず、大人女性に似合うコーデを作りやすそうです。今回は【GU（ジーユー）】から、ネイビーの効果でカジュアルさ控えめな印象のスウェットシャツとボーダーカーディガンを紹介します。

スウェットも上品な雰囲気に格上げ

【GU】「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」\2,990（税込）

カジュアルなスウェットシャツでも、ネイビーなら上品な雰囲気で、大人コーデに欲しいきちんと感をキープできそうです。さらにこちらは「上品で高見えする」とスタッフさんも推す素材感。上下をネイビーでそろえれば、ラフになりすぎずまとまりそう。白インナーをレイヤードすることで、抜け感もプラスできます。

ボーダー × ネイビーで作るきれいめカジュアル

【GU】「ツイーディーニットボーダーカーディガン」\2,990（税込）

ネイビーのボーダーカーディガンは、ツイードライクな編地やゴールドボタンが上品見えのポイント。ジーンズと合わせてもカジュアルに寄りすぎず、どこか品のある着こなしが完成します。インナーに白を効かせれば、明るさもプラスされて好印象。きちんと見えを狙いたい大人カジュアルにもぴったりです。

Writer：licca.M