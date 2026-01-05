第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。観戦者数が約105万人と発表されるなど、沿道でファンが声援を送り続けた今大会。地上波生中継で映ったド派手な一団が今年も話題になったが、ランナーも待望する存在であることを明かしている。

7区の神奈川県二宮町押切坂付近。沿道で声援を送っていたのは、フリーザ軍団だった。人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラクターに扮した一団。ド派手なコスプレは毎年恒例の光景となっている。

今年も日本テレビ系列の地上波生中継に映り話題に。Xでは「フリーザ様」が一時トレンド1位となる大反響となり、「今年もいらしていた！ テレビにも映ってて嬉しい！」「フリーザ様、寒い中ご苦労様です」「しまった、フリーザ様区間見逃した」などとコメントが相次いだ。

7区を走ったランナーも楽しみにしていたようだ。順天堂大の玉目陸は「7区と決まってから、『フリーザ軍団見れるじゃん！』と、密かに楽しみにしていました これからも箱根駅伝を盛り上げてくださると嬉しいです！！」とXに投稿。ファンからも「選手からリスペクトされてるの草」「走りながら笑っていたのはフリーザ軍団を目撃したからではないですよね？」「7区を走る21人のランナーだけの特権」「やっぱりフリーザ様御一行楽しみに走ってる選手居たw」などと反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）