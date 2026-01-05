テレビ朝日の森川夕貴アナウンサーが5日、自身のインスタグラムを更新し、新年早々「5分で退社」したことを報告した。



【写真】グラサンで爆イケ！新年一発目で気合十分だった

2025年12月8日以来、約1カ月ぶりの更新。「やってきました2026年。」と勢いよく切り出したが「仕事始めの今日。張り切って30分早く出社したのに番組がお休みだったのさ。出社5分で退社。」とまさかの勘違い出社だったことを明かした。



「ちーん。むーん。」と無念の心境もつづった。さらに「産後ボケなのか もともとボケてるのか。しゃきっとせねば。」と戒め。「せっかく六本木まできたから つけめん食べて帰ってやるんだからっ!」とプチやけ食いをする意向も示した。「今年も皆様よろしくお願い致します。」とあいさつだけは忘れなかった。



森川アナは2016年に入社。2021年には医師の男性と結婚。2024年4月からは、夫のアメリカ赴任に付き添うため休職をしていた。米国での生活を経て、2025年11月14日にABEMA「わたしとニュース」で仕事復帰していた。



5日のインスタに掲載した画像は、米国で撮影したとみられるサングラス姿でワイドなパンツ姿の“爆イケ”ショットだった。



（よろず～ニュース編集部）