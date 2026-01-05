5日、立憲民主党の野田佳彦代表（68）が党職員に向けた仕事始めの挨拶で、立憲民主党を取り巻くネット上での厳しい声について言及する場面があった。

挨拶の冒頭で野田氏は’25年の都議選や参院選、臨時国会を振り返り、「1年間を通じて党勢拡大のために、それぞれのお立場でご尽力をいただいたことに深く感謝を申し上げたい」と職員らへの感謝の言葉を述べた。

高市政権については、「前の総理はどちらかというと腰が重い感じの、暗いイメージだったが、高市さんは打って変わって明るいイメージがあり、支持率の高止まりにつながっている」と分析した上で「危うさを前政権よりも感じている」と発言し、“台湾有事”や“核保有”については「熟慮なき発信が多い」と指摘した。

そんななか、立憲民主党に対する評価については「ネット上では、我々に対する評価、とても厳しいですよね」と前置きし、「“増税派の野田佳彦”と言われていますし、“媚中派の最高顧問”もいますし、“態度の悪い幹事長”もいるし、あらゆる面でご迷惑をかけています」とまさかの自虐発言。会場からは思わず笑いが漏れた。

さらに「我々はなんと言われようと、粘り強く筋論をいって、右にも左にも傾かない、国民の生活に根ざした現実路線を中道の立場で訴えるというところで、ブレないで頑張っていきたい」と締めくくった。

「“媚中派の最高顧問”は枝野幸男氏（61）、“態度の悪い幹事長”とは安住淳氏（63）のことを指しているのでは」と語るのは、ある全国紙政治部記者。

「枝野氏は民主党政権時代を含め、中国との交流があったことからネット上では“媚中派”とレッテルを貼られることがあるようです。

安住氏は’25年10月の記者会見で国民民主党の玉木雄一郎代表（56）を“玉木”と呼び捨てにして物議を醸し、12月にも立憲民主党の公式Xが投稿した広報動画の中で、後輩議員に対しての態度が“偉そう”と指摘されています。‘20年には衆院予算委員会の質疑内容を伝えた新聞各紙のコピーに、安住氏が“すばらしい！”“くず0点”“論外”など独自の採点をして寸評を書き加え、国会内の控室ドアに張り出して、記者を騒然とさせたことも」（前出・全国紙政治部記者、以下同）

野田氏の“態度の悪い幹事長”発言を報じたネットニュースのコメント欄やXでは、

《分かってんじゃんwその通りだよ》

《鋭い自己分析だwww》

《評判が悪いことを自認していて、改善する気はないんだね。》

《分かってるんやん 知らんとおもてたよ》

《自虐ネタにしてもそう言う声が届きながら全くもって改善されないのは何故なのか？》

《冗談半分のウケ狙いでこういう事を言うあたり危機感ないんだろうなぁ。》（すべて原文ママ）

などと賛否の声があがったが、

「ネットの声もごもっともな部分も多い。枝野氏への指摘とは違い、安住氏は“態度が悪い”エピソードの宝庫。笑えない“自虐ネタ”だったのかもしれませんね……」