三が日で約40万人が訪れた静岡県内屈指の初詣スポット「静岡浅間神社」。ことし2026年は午年ということもあり、境内にある願いがかなうといわれる奇跡の馬「叶え馬」に多くの人の姿が…。一体、何をお願いしたか？聞いてみると…。



（初詣客）

「家族の幸せとこれからの繁栄をお願いしました」「ことしもいいことがありますようにお金がもっと増えるようにお願いしました」



元日に初詣に訪れた人に聞きました。「ことしやりたいこと」教えてください。





家族で仲良く参拝をしていたこの家族。まずは娘の莉織（りお）さんの、「ことしやりたいこと」は？（莉織さん・10歳）「習字で段を取りたいです。（今は）1級と初段の間初段の上まで頑張りたい」ことしの書初めの様子をお父さんが送ってくれました。とても上手。練習頑張ってね。さらに弟の玲（れい）くんにも聞いてみると…。（玲さん・8歳）「サッカーを頑張りたいです」「初蹴りをしてみたい、ことし」Q:初蹴りの予定は（父･40代）「1月3日です」お父さんが初蹴りの様子を送ってくれました。混戦から抜け出すナイスドリブル。（玲さん・8歳）Q:将来の夢はなんですか？「サッカー選手です」玲くん！サッカー選手目指して頑張ってください。続いては…巨大絵馬の前で写真を撮る仲良しグループ。何をお願いしたか聞いてみると…。（夫･20代）「妻が妊娠してて安産祈願です」（妻･30代）Q:予定日はいつごろ？「予定日は7月。楽しみに待っている」7月に出産予定の2人に聞きました。「ことしやりたいこと」は何ですか？（夫･20代）「家を建てる」（妻･30代）「結婚してステップを踏んでいきたいな」（夫･20代）「御殿場市なので富士山がドカンと構えている家」（妻･30代）「庭は広めでバーベキューができるような家がいいな」2人は、いつまでも笑顔が絶えない最高の家庭を築きたいそうです。続いては…「叶え馬」にお願いをしていたこちらの家族。「ことしやりたいこと」教えてください。（初詣客）「せーの。ジンベイザメとアルゼンチノサウルスキリンに会いたい」（崚真くん･4歳）Q:ジンベイザメはこれまで見たことある？「ある。大阪の海遊館海遊館でジンベイザメ2頭見た」日本でジンベイザメが見られる水族館は4か所あるということで、ジンベイザメが大好きな崚真（りょうま）くんのために、全国を旅行しながら会いにいくそうです。（父･40代）「ジンベイザメがいる（石川県）『のとじま水族館』や（大阪）『海遊館』は年末に行ってきました」崚真くんの喜ぶ姿がうれしくて何度も行ってしまうそうです。ことしもジンベイザメに会えるといいね。続いて…仲良し兄弟に「ことしやりたいこと」を聞きました。（弟 伶桜さん･10歳）「人にやさしくすること」Q:弟がこういってるけどどうかな？（兄 豪毅さん･11歳）「全然そんなんじゃない。優しくない」Q:兄弟げんかは？（2人）「する」Q:ことしは仲良く過ごせそう？（兄）「はい…たぶん」Q:ことしはあまり兄弟げんかをしないということですが…（母親）「本当にそうしていただきたい」続いて、意外な「やりたいこと」を教えてくれたのは龍（りゅう）さん。（龍さん･6歳）Q:ことしは何をしたいですか？「ならいごとです」Q:ならいごとは何をしたいですか？「長唄」長唄とは歌舞伎の伴奏音楽として発展した、唄と三味線を中心とする日本の伝統音楽。「島田大祭・帯まつり」でも屋台の上で披露される踊りとともに欠かせない存在なんです。お母さんの習い事がきっかけではじめたという龍さん。見せてほしいとお願いすると「末広狩（すえひろがり）」という唄を披露してくれました。（龍さん･6歳）「千代をこめたる彩色の若緑なる シテとアド…ていう感じです」（スタッフ）「おぉ～～～習い始めて…？（母親）「2か月ぐらいじゃない？」（龍さん･6歳）「発表会にも出る予定になっている」長唄にドハマりしている龍さん。初舞台となる1月の発表会に向けて張り切っているそうです。お稽古頑張ってください。絵馬を書く親子にも、「ことしのやりたいこと」を聞きました。（母･40代）「もう一度大学で学びたい。昨年考えていたんですが、実行することができなかったので、ことしはできればと考えています」Q:どんなことを学びたい？「美術関係です。教養を深めて、これからの美術鑑賞をより豊かなものにしていきたい」（娘･14歳）「わたしも頑張らないといけないことがあるので、お互い見守る感じでいけたらなと思う」赤ちゃんを抱いたニコニコ家族にも聞きました。「ことしやりたいこと」教えてください。（母）「もう1人子どもを産みたいです」Q:ちなみにお子さんはいくつ？「まだ2か月」Q:お名前は綴（つづり）くんです。だけど、かわいいのでもう1人ほしいよね。（祖父）「いいよね、大勢いた方が…」続いては…オシャレなこちらの人。年齢をうかがうと…。（初詣客）「92歳」92歳が思う「ことしやりたいこと」は？（初詣客）「踊りたいです」踊りというのは…なんとフラダンス。（92歳のフラダンサー）「（フラダンスをやって）25年わたしが立ち上げたお教室ですから、やらざるを得ないですね」素敵なフラダンス披露いただきありがとうございます。続いては…去年2025年のSNSで話題となった“イイじゃんポーズ”で写真を撮る仲良し親子を発見。「ことしやりたいこと」教えてください。（娘･13歳）「ぐうたらしないことを目標にします。ついついゴロゴロしちゃうので、ぐうたらしないようにします。勉強をちゃんとしたいと思います」（父･50代）「普段すぐゴロゴロしちゃいますね」Q:成績は？「成績は…まずまず」（娘･13歳）「超イイでしょ…超イイは言い過ぎた」さらにお父さんにも聞いてみると…。（父･50代）「健康に留意して体を動かして運動したいと思います。まったく運動をしてないので体力が衰えてきた。しっかり運動をしたい。ふたりで運動しましょうか？」（娘）「まあまあまあ」（父）「2人で朝ジョギングする」（娘）「やだぁ～～～」