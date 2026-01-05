元Berryz工房・夏焼雅、結婚を報告 お相手は「とても愛情深く優しい人」紹介
元Berryz工房の夏焼雅（33）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。
【写真】お相手についてつづった夏焼雅の結婚報告（全文）
投稿で「ご報告」と題し、「いつも応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様へ」「私事で大変恐縮ではありますが、この度、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と結婚致しました事をご報告させていただきます」と報告した。
お相手について「彼はとても愛情深く優しい人で、いつも笑顔で私を安心させてくれます。そんな彼と新たな人生を共に過ごせる事が本当に幸せです」と紹介。「これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります」とつづった。
「そして、これからもファンの皆様に喜んで頂けるお仕事が出来るよう精進して参りますので、温かく見守って頂けたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。
1992年8月25日生まれ、埼玉県出身。O型。2004年、Berryz工房としてメジャーデビューした。Berryz工房は2015年3月で無期限活動休止となった。このほか、2007年、アニメ『しゅごキャラ！』主題歌を担当するためにハロー！プロジェクトの嗣永桃子、鈴木愛理からなる3人組で結成されたBuono！としても活動。2017年6月にメンバーの嗣永が芸能界を引退することに伴い、同年5月、約10年間にわたる活動の集大成となるラストライブを横浜アリーナで開催した。その後、夏焼が率いる3人組ユニット・PINK CRES.（ピンククレス）としても活動。2021年6月30日に解散した。
