「Berryz工房」メンバーで、歌手の夏焼雅さんが自身のインスタグラムを更新。

結婚したことを報告しました。



【写真を見る】【 Berryz工房・夏焼雅 】 結婚を発表 お相手は一般男性 「とても愛情深く優しい人」「彼と新たな人生を共に過ごせる事が 本当に幸せです♡」



夏焼雅さんは「私事で大変恐縮ではありますが、この度、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と 結婚致しました事をご報告させていただきます」と、投稿。



続けて「彼はとても愛情深く優しい人で、いつも笑顔で私を安心させてくれます。そんな彼と新たな人生を共に過ごせる事が 本当に幸せです♡」と、記しました。





更に「これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります。」と、綴りました。

夏焼雅さんは「そして、これからもファンの皆様に 喜んで頂けるお仕事が出来るよう 精進して参りますので、温かく見守って頂けたら幸いです。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」と、ファンに向けて呼びかけています。









【 夏焼雅さん プロフィール 】



生年月日： 1992年8月25日

出身地： 埼玉県

血液型： O型



【担当：芸能情報ステーション】