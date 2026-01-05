TBS NEWS DIG Powered by JNN

「Berryz工房」メンバーで、歌手の夏焼雅さんが自身のインスタグラムを更新。
結婚したことを報告しました。
 

夏焼雅さんは「私事で大変恐縮ではありますが、この度、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と　結婚致しました事をご報告させていただきます」と、投稿。

続けて「彼はとても愛情深く優しい人で、いつも笑顔で私を安心させてくれます。そんな彼と新たな人生を共に過ごせる事が　本当に幸せです♡」と、記しました。

更に「これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります。」と、綴りました。

夏焼雅さんは「そして、これからもファンの皆様に　喜んで頂けるお仕事が出来るよう　精進して参りますので、温かく見守って頂けたら幸いです。　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」と、ファンに向けて呼びかけています。

 



【　夏焼雅さん　プロフィール　】

生年月日：    1992年8月25日
出身地：    埼玉県
血液型：    O型

