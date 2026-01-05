「我々がベネズエラを運営する」アメリカがマドゥロ大統領夫妻を拘束　各国で物議醸す異例の作戦…高市首相は“評価”明言せず

ヘッドホンをつけ、目隠しをされた人物。

アメリカ軍の軍事作戦によって拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領だ。

年明け早々、衝撃を与えた今回の軍事作戦は今後、世界にどのような影響を及ぼすのか。

物議を醸している異例の作戦

ベネズエラの首都・カラカスの夜空に爆発音が響いたのは、 3日未明のこと。

アメリカ軍の軍用機がレーダー基地を攻撃し、特殊部隊が就寝中だったマドゥロ大統領夫妻を拘束。ニューヨークの施設に連行した。

決断を下したトランプ大統領は、特殊部隊がマドゥロ大統領の自宅に突入する様子を滞在中のフロリダ州で見守ったという。

今回の攻撃について、「正義のための攻撃だった」などと正当化したうえで、こう主張した。

トランプ大統領：

（政権交代が完了するまで）我々がベネズエラを運営する。

マドゥロ氏は、致死性薬物および膨大な量の違法薬物をアメリカに密輸した広大な犯罪ネットワークの首謀者だった。

しかし、「民間人を含め80人が死亡した」などと報じられる異例の作戦は物議を醸している。

攻撃直前に特使がマドゥロ大統領と会談し、経済的にも強いつながりのある中国は「国際法に著しく違反し、ベネズエラの主権を侵害している」などと強く非難。

ロシア外務省も、「独立国家主権の侵害だ」と批判している。

一方、イギリス、フランス、ドイツの首脳はそれぞれ、マドゥロ氏の拘束を肯定するコメントを出したが、攻撃の正当性については評価を避けている。

また世界各地で暮らすベネズエラ系住民からは歓迎の声が聞かれた。

ベネズエラ系住民（スペイン）：

政府のせいで人々が死ぬのを見てきた私は、この瞬間を待ち望み、神に祈りました。（大統領拘束を）知った瞬間、神の前にひざまずきました。

ベネズエラ系住民（アメリカ・フロリダ州）：

ニュースを聞いて、とても喜んでいます。本当にうれしいです。もうすぐベネズエラに戻れるからです。

またベネズエラの同盟国・キューバの国旗を掲げ、「次はキューバだ」などと叫ぶ人の姿もあった。

さらにトランプ大統領は4日、「ベネズエラが適切に対応しなければ、再び軍事作戦を行う可能性がある」と、さらなる攻撃も警告。

これに対し、ベネズエラ政府は4日に閣議を開き、ロドリゲス副大統領が暫定大統領を務める方針を確認。

そのうえで、「ベネズエラは平和を望んでいる」、「対話が必要だ」などとトランプ大統領に対し融和姿勢を示した。

高市首相は、5日午後2時半ごろ行われた年頭会見で、「日本政府としまして、これまでも一刻も早くベネズエラに民主主義が回復されることの重要性を訴えてきた」などと述べたうえで…。

高市首相：

邦人保護の万全を期するとともに、ベネズエラにおける民主主義の回復および情勢の安定化に向けた外交努力を進めてまいります。

と説明するにとどめ、軍事攻撃についての評価については明言しなかった。

