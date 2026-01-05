秋田市の卸売市場で初競りが行われ、新春の場内が活気に包まれました。



初競り恒例の野菜や果物をのせた「宝船」は今年も高値で競り落とされました。



秋田市の公設地方卸売市場では5日朝、一年の商売繁盛を願う初せり式が行われました。



水産物は、しけの影響などで例年に比べて少ない量での初取引となりました。



一方、青果物の初競りは、目玉の野菜や果物をのせた「宝船」が景気よく大小あわせて6艘出品されました。





県産のほうれん草やネギなどがふんだんに載せられています。青果物は夏場の高温や人手不足などで収穫量が減っていて、比較的高値で取り引きされているということです。最高額となった宝船は90万円で競り落とされました。松紀 佐藤文信代表取締役「今年はちょっと高い感じがしました。でもまあ縁起の物なので最後落としたいなと思って指が自然と出てしまいました。」「穏やかな年明けを迎えてこういうようなずっと一年通じていい天気でありますことを祈念したいと思います」今年も市場が活気づくことを祈った初せり式。最高額の宝船は秋田市役所に飾られた後、子どもたちの成長を願って保育園などに贈られます。