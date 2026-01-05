2025年に初のタイトルを獲得したカープの小園海斗選手が、1月4日に自主トレを公開し、新年の決意を述べました。



■小園海斗 選手

「まだWBCもわかんないですし、早めに準備してっていう感じで今年はやってます。」



1月4日、自主トレを公開したカープの小園海斗選手は、2026年3月に開かれるワールド・ベースボール・クラシック出場を視野に、早めの調整を進めています。





■小園海斗 選手「ボール（大会公式球）も、キャッチボールもやってますし、バッティングは別にそこまで変わんないんでやってないんですけど、投げれるようにちゃんとしてますね。一応候補として名前も挙げてもらったんで嬉しいことですし、出たいなっていう気持ちは強く思いますね。」2025年は打率3割9厘で首位打者と、最高出塁率の初タイトルに輝いた小園選手。8年目のシーズンへ更なる飛躍を目指します。■小園海斗 選手「昨年、個人的にタイトルとか取れたんで、さらに上を目指して、3割1分以上打てるようにまた努力したいですし、3割1分以上打てるようにまた努力したいかなと思いますね。」小園選手は引き続き県外で自主トレを続け、2月のキャンプに備えます。2026年1月5日放送