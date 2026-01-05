DeNA・藤浪晋太郎投手（31）が5日、大阪府大東市内の大阪桐蔭高グラウンドで自主トレを行った。“原点回帰”した右腕は、思い出が詰まった場所で決意を新たにした。

「今年も母校に帰ってこさせてもらって、“またやろう”という気持ちになりますね。今年も頑張ろうと思います」

昨秋の近畿大会で4強入りし、今春の選抜出場を決定的としている母校の始動日に合わせて訪問。同学年で、高校時代の12年には2枚看板を形成して甲子園春夏連覇を達成したロッテ・沢田圭佑とともに、ランニング、キャッチボールなどに取り組んで汗を流した。練習前後には、恩師である西谷浩一監督ら指導陣と旧交も温めた。

昨年7月にDeNAに加入し、6試合（先発4試合）登板1勝0敗、防御率4・09で移籍1年目を終えた。2年目の今季も先発起用が決定済み。昨年12月の契約更改時には「イニング数をしっかり重ねたい。200と言いたいけど、現代野球では難しい。180ぐらい投げられれば」と、「180イニング」を今季テーマに掲げている。その目標クリアに向け、心身両面でリフレッシュ。2026年シーズンの飛躍を見据えた。