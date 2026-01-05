既婚者の男性職員とホテルを利用していたことを受け、市長が辞職したことに伴う群馬県前橋市長選挙が告示され、5人が立候補しました。

元群馬県みどり市議・海老根篤氏（78）

「前橋を助けなきゃならない。群馬を助けなきゃならない。さいたま市のように前橋と高崎の合併ですよ」

元前橋市議・店橋世津子氏（64）

「中心街に市民の税金220億円が投入されます。まちづくりを民間主導ではなくて、市民参加で進めていきたい」

前前橋市長・小川晶氏（43）

「今回の市長選挙、私にとっては本当に大逆風。マイナスからのスタート。まずは第一子の保育料を半額にします」

弁護士・丸山彬氏（40）

「まちを作ってきた先輩方の教えを素直に聞き入れて、そしてなにより、現場に足を運びたいと思います」

農業・高橋聡哉氏（66）

「『隗（かい）より始めよ』で、市長給与を半額カット。これを多少なりとも福祉の方に回したいと思っています」

今回の選挙は、前市長の小川氏が既婚者の男性職員と複数回ホテルを利用していた問題を受け、辞職したことに伴うものです。

小川氏が再び信任を得て再選するか、別の候補者が当選し、市政が転換するかが主な争点となる見通しです。

投票日は来週12日で、即日開票されます。