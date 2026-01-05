タレント上沼恵美子（70）が4日に生放送されたMBSテレビ「春一番！笑売繁盛」（後1・00）にVTR出演。テレビ初対談の西川きよし（79）と、夫婦について語り合った。

夫とのなれそめを聞かれ、「もう50年前の話」と笑いつつ、出演番組のディレクターだった夫にひとめぼれし、「私が結婚申し込んだ」と回想。「だから言いなりでしたね、惚れたほうの負けですわ」と明かすと、上沼の夫とかつて仕事したきよしも「ご主人、二枚目でしたもんね」とうなずいた。

対して、吉本新喜劇でまだ通行人役だったきよしは人気者のヘレンと結婚。「家内が小さいころからの話を聞いて、自分は収入は低いし看板も下やのに“よし！この人を幸せにするために俺は生まれてきたんや”と考えを変えた」と振り返った。

上沼は「そう思ったってなかなかなれませんから。ブランコの話なんか泣けますもん」と反応。「そんな話聞いたんですか、これ誰も知らん話ですよ」と驚くきよしに、「私は今でも泣けるんですよ」と実感を込めた。

その話とは、ヘレンが小学生時代にブランコに乗りたくて列に並び、ようやく順番が回ってきた際、ガキ大将に首根っこをつかまれ「オマエは日本のブランコに乗るな、アメリカのブランコに乗れ！」と言われ、乗せてもらえなかったという過去に始まる。

そのことを本人から聞いていたきよし。「何十年後かにやっと自分の家を（大阪府）堺市に買えたときに、小さい庭ですけどブランコとすべり台を作ったんですよ。“何もしなくていいから、一日中ブランコに乗っとけ”と言うた」と懐かみ、「その話を覚えててくれたんですか」と驚いた。

上沼は「はい、もちろんです！すっごくいい話。そんなことしていただく、言ってもらう女性いないと思う。私は自分のことのようにすっごい大事な話だと思ってて。忘れません」と目を潤ませた。

「こういう話をされると私はすぐに泣くほうですからね…」と上沼以上に涙ぐんだきよしに、「これは身に染みるんです。一生かけても妻は夫からそんなプレゼントもらうことはないですね。すごいことです！“一日中ブランコ乗っとけ”なんて言ってもらえますか？ムリですよ。お金があるからとかじゃない、それを言葉にして…。どんなことがヘレンさんの頭、心の中に去来したかと思う。ほんとに助けてくれる神さまと思われたはず。すごいです」ときよしの行動、言葉を称賛。「そんなん言われた〜い！」と叫び、最後は笑わせていた。