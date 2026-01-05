お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２９日までに更新され、元「ＡＮＺＥＮ漫才」のあらぽんが出演。２０２４年に解散した「ＡＮＺＥＮ漫才」の解散理由を明かした。

鬼越トマホークの２人から解散理由を問われると「２歳から一緒でずっと３８年ぐらい一緒にいたの。普通の感じじゃないんだよね、関係性というか。友達でもあると相方でもあるし、ビジネスのアレでもあるし。老夫婦の熟年離婚じゃないけど、別にやりたいことあるなら別々にやるかみたいなことかな」と話し始めたあらぽん。

解散は自身から言い出したことも告白し、「コンビで仕事がなくなってくわけじゃん。しょうがないんだけど今の出方って。それって自分がそれを何年も食らってるとさ、精神的にやられてくるわけよ。見たくない情報とかもＸとかで流れてきて、変に気使ってくるやつとかいるじゃん。そういうのとかもあって、家に帰った時に落ち込むことが多かったの」と語った。

１人でできる不動産屋でのバイトでも精神を削られることがあったと振り返り「落ち込むことが多かったから、だったらもう一旦嫌いになる前に（区切りをつけて）。勝手にこっちが嫉妬するのも嫌だし」と当時の心情についても説明。最後は奥さんの「どっちでも応援するから自分が本当に思った方でやりな」という言葉が決め手になり、解散を決めたと明かした。