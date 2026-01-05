¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥µ¥¹¥±ÅÐ¾ì¤ÇÏÃÂê¤Î44ÏÃ¤Ë¡Ø¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Û¤Ü½¸·ë¡¡¥µ¥¤¥¾¥¦¤¬¡Èµ²²î¤Î¥Ó¥À¥ë¡ÉÃ´Åö¤ÇÄáÉ±¡õ¥»¥¤¥«¥¤¤ÏÆ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í¤ÎÀ¼
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè44ÏÃ¡ÖËÍ¤³¤½¥ì¥Ã¥É¡ªÀÞ¥ê¥¸¥Ê¥ëÀïÂâ¡¢¸«»²¡ª¡×¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥Ë¥ó¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Àï»Î¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥µ¥¹¥±
¡¡Àµ·î¤Ç³¹¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦¤Ê¤«¡¢ËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ææ¤ÎÀÖ¤¤Àï»Î¡¦¥ª¥ê¥¬¥ì¥Ã¥É¡ÊÀ¼¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¡ªÀÞ¤ê»æ¤ÇÀï¤¦¥á¥¬¥È¥óµé¤Ë¶¯¤¤¥ª¥ê¥¬¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤éËÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
¡¡¤½¤Î¤³¤í¤Û¤«¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Î¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î»ØÎØ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê»°ËÜÌÚÂçÊå¡Ë¤À¤±¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡Ä!?
¡¡ºÇ¸å¤Î»ØÎØ¤Ç¤¢¤ë¡ØÇ¦¼ÔÀïÂâ¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î»ØÎØ¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Àï»Î¤È¤·¤Æ¥Ë¥ó¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥¹¥±ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£1994Ç¯ÊüÁ÷»þ¤Ë¥µ¥¹¥±¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¾®Àîµ±¹¸¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅÐ¾ìÄ¾¸å¤Ë¾®Àî¤ÏX¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀïÂâ¤È¤½¤ì¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¹¥±¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÌñºÒ¡Öµ²²î¤Î¥Ó¥À¥ë¡×¤ÎÀ¼¤Ï¡Ø¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥µ¥¤¥¾¥¦¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ö¥ë¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÚÅÄÂç¤¬Ã´Åö¡£X¤ÇÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥µ¥¹¥±¤ÈÀï¤¦»þ¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÄáÉ±¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹À¥¿ÎÈþ¤âX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤ó¡£À¼Ê¹¤³¤¨¤¿¡©Ä®Ãæ¤ÇÆ¨¤²¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤â¤¦°ì²óÊ¹¤¤¤Æ¡ª¡ª¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥»¥¤¥«¥¤¤ÈÄáÉ±¤ÎÀ¼¡ª¡ª¡ª¤µ¤¡¡ª¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¡ª¤«¤¯¤Ë¤ó¤Ë¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¤È¹À¥¤È¥»¥¤¥«¥¤¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤Ã¤¿²Ï¹ç½¨¤âÀ¼¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£²þ¤á¤ÆX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾®Àî¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¡£¥±¥¤¥ó¤Ï±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ÆÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÚÅÄ¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¹À¥¤È²Ï¹ç¤¬Æ¨¤²ÏÇ¤¦À¼¤Ç¤Þ¤µ¤ËÍ§¾ð½Ð±é¡Ê¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡Ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºäËÜ´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¡×¤ÈÆ±ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥Ë¥ó¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Àï»Î¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥µ¥¹¥±
¡¡Àµ·î¤Ç³¹¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦¤Ê¤«¡¢ËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ææ¤ÎÀÖ¤¤Àï»Î¡¦¥ª¥ê¥¬¥ì¥Ã¥É¡ÊÀ¼¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¡ªÀÞ¤ê»æ¤ÇÀï¤¦¥á¥¬¥È¥óµé¤Ë¶¯¤¤¥ª¥ê¥¬¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤éËÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
¡¡ºÇ¸å¤Î»ØÎØ¤Ç¤¢¤ë¡ØÇ¦¼ÔÀïÂâ¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î»ØÎØ¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Àï»Î¤È¤·¤Æ¥Ë¥ó¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥¹¥±ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£1994Ç¯ÊüÁ÷»þ¤Ë¥µ¥¹¥±¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¾®Àîµ±¹¸¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅÐ¾ìÄ¾¸å¤Ë¾®Àî¤ÏX¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀïÂâ¤È¤½¤ì¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¹¥±¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÌñºÒ¡Öµ²²î¤Î¥Ó¥À¥ë¡×¤ÎÀ¼¤Ï¡Ø¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥µ¥¤¥¾¥¦¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ö¥ë¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÚÅÄÂç¤¬Ã´Åö¡£X¤ÇÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥µ¥¹¥±¤ÈÀï¤¦»þ¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÄáÉ±¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹À¥¿ÎÈþ¤âX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤ó¡£À¼Ê¹¤³¤¨¤¿¡©Ä®Ãæ¤ÇÆ¨¤²¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤â¤¦°ì²óÊ¹¤¤¤Æ¡ª¡ª¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥»¥¤¥«¥¤¤ÈÄáÉ±¤ÎÀ¼¡ª¡ª¡ª¤µ¤¡¡ª¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¡ª¤«¤¯¤Ë¤ó¤Ë¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¤È¹À¥¤È¥»¥¤¥«¥¤¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤Ã¤¿²Ï¹ç½¨¤âÀ¼¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£²þ¤á¤ÆX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾®Àî¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¡£¥±¥¤¥ó¤Ï±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ÆÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÚÅÄ¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¹À¥¤È²Ï¹ç¤¬Æ¨¤²ÏÇ¤¦À¼¤Ç¤Þ¤µ¤ËÍ§¾ð½Ð±é¡Ê¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡Ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºäËÜ´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¡×¤ÈÆ±ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£