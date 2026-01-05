ＦＣ東京は５日、小平グラウンドで２０２６年の百年構想リーグに向けて始動。同日、新体制発表会見を行った。

ＤＦ稲村隼翔、ＭＦ山田楓喜といった実力者に加え、ＤＦ橋本健人（新潟）、ＧＫ田中颯（徳島）と各ポジションに効果的な補強を行った。ユースからは、ＭＦ菅原悠太、ＭＦ田中希和（きお）、ＤＦ鈴木楓（かえで）、ＦＷ尾谷ディヴァインチネドゥの４選手が昇格した。

また、ＦＷマルセロヒアンが鳥栖から、ＦＷ長倉幹樹が浦和から、完全移籍に移行となった。日本代表ＭＦ佐藤龍之介は岡山への期限付き移籍から復帰した。

２５年シーズンは前半戦に出遅れ苦しんだが、中盤以降に巻き返し、１１位で終えた。小原光城ＧＭは２月からの百年構想リーグへ「優勝を狙っていきます」と表明。「一足飛びにいくものではない。本当に一試合一試合、目の前の、１ポイントでも多く勝ち取っていく。トレーニングのところで日々進めていく。そこをしっかり求めて、最終的に振り返った時に一番上にいるというところ」と強調した。

昨季から引き続き指揮を執る松橋力蔵監督は「昨シーズンは悔しいシーズンだった。今年はその悔しさを晴らすべく、チームの目標に向かって全力で進みたい」とあいさつした。