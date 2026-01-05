「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」開催！

「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる、横浜にある体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」。そのポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」が、東京・原宿のショッピングモール「ラフォーレ原宿」に期間限定で登場！ 2026年1月6日(火)〜18日(日)と、2週間弱の開催なので、このチャンスをお見逃しなく！



「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」では何が販売される？

「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」で販売されるのは、これまで「たべっ子どうぶつLAND」のグッズショップで人気を集めてきた数々のアイテムたち。

2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで、過去4回におよぶ「たべっ子どうぶつLAND」のオリジナルグッズが購入できます。

『たべっ子どうぶつランド』の様子

『たべっ子どうぶつランド』の様子

さらに、「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」内で商品を税込3000円以上購入すると、「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントも！（※）。

※・1人1会計につき、1点のお渡し

・数に限りがあるので、無くなり次第終了

「社員証」は、2025年夏に開催した『たべっ子どうぶつLAND』の「チケット購入者限定入場ノベルティ」として配布されたアイテム。なんと、同イベント以外で登場するのは今回が初めてです。

期間限定の特別なポップアップストアをぜひ楽しんで！

■たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE（たべっこどうぶつらんど ぽっぷ あっぷ すとあ）

住所：東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿 4F

開催期間：2026年1月6日(火)〜2026年1月18日(日)

営業時間：11〜20時

入場料：無料

▶▶「おでかけ」の記事一覧はこちらから！

Text：川嶋洸生

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。