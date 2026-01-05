

６区を走った創価大の小池莉希（３年）。前回大会で青山学院大の野村昭夢（当時４年）が出した区間記録にあと１秒に迫る力走を見せた photo by Aflo





【「トップはきっと駒大の伊藤さんだろうな...」】

第102回箱根駅伝、「５強」崩しも期待されていた創価大は総合８位に終わった。７年連続でシード権を獲得したものの、目標に掲げていた３位（以内）には遠く及ばず、榎木和貴監督も「うーん。厳しい結果ですね」と、なかなか言葉が続かなかった。

往路は、１区から思うような走りができず、次代のエースとして期待される山口翔輝（２年）も４区で区間15位に沈むなど、８位に終わった。トップの青山学院大には５分54秒の大差をつけられた。

だが、復路には「意地を見せよう」と臨んだ。その起爆剤が６区の小池莉希（３年）。昨年７月の日本選手権5000mで決勝に残るなど、積極果敢な走りが持ち味のムードメーカー的存在だ。

榎木監督がこう明かす。

「小池の６区は、昨年６月ぐらいから考え、最終的に復路は小池を軸に（オーダーを）つくりました」

その小池はレース前、前回区間２位、駒澤大の伊藤蒼唯（４年）しか見ていなかったという。

「伊藤さんはめちゃくちゃ意識していました。伊藤さんとのマッチレースになるんだろうなと予測していましたし、区間賞は最後まで伊藤さんとの争いになるなと。（コースの）どこが勝負になるとかではなく、全部が勝負だと思っていました。伊藤さんに勝って56分台（※区間記録は56分47秒）を出すためには、（序盤の）上りも下りも最高のペースでいかないと出ないと思っていたので」

右足に青、左足に赤のシューズを履き、深呼吸してスタートした。

上り基調の序盤で早くも調子のよさを感じ、「ヤバい。56分台が出るぞ」と思ったという。だが、山中は沿道の観客が少なく、ほかの区間であれば聞こえてくるであろう「区間賞いけるぞ！」「区間新出るぞ！」といった声援は聞こえてこなかった。

そのため、６区初挑戦の小池は「これでも区間賞じゃないのか。トップはきっと伊藤さんだろうな」と思いながら走っていた。13.8kmの大平台をすぎてからは「あー、区間２位かぁ」と悔しい気持ちも抱いた。それでも最後まであきらめず、「最高のペース」で走りきった。

「最後まで、自分が区間賞だというのはわからなかったです。中継所に飛び込んで、自分が区間賞だと聞いて初めて『よっしゃー』と思いました（笑）」

小池と伊藤の勝負を分けたのは、小田原中継所に至るラスト２kmのゆるい下りの直線だ。５kmすぎの芦之湯から一気に駆け下りてきた選手にとっては、フラットに感じられるほど苦しいその２kmでも、小池は勢いそのままにぶっ飛ばした。

結果は、伊藤の56分50秒を２秒上回る56分48秒で区間賞を獲得。前回大会で青山学院大の野村昭夢（当時４年）が出した区間記録にあと１秒と迫る好タイムだ。

「最後の２kmをまくり上げたので区間賞を獲れましたけど、（区間記録更新まで）あと２秒でしたね。そこがある意味、自分らしいというか......。でも、悔しいですね。目立ちたがり屋なので、名前を残したかったです（笑）。ただ、出雲（駅伝）や全日本での課題を克服することができたので、個人的には満足はしています」

10月の出雲駅伝も11月の全日本大学駅伝も、小池は２区で競り合う展開を経験した。悪くない走りだったが、区間賞は獲れなかった。また、箱根では１年時に８区15位、２年時に10区13位といい思い出がなかった。それらすべてを払拭する力走を見せ、「創価に小池あり」とアピールすることができた。

【「これだな」と思った、國學院大の選手の言葉】

だが、チームの総合８位という結果について聞くと、途端に表情が厳しくなった。今回の創価大は、往路復路ともにあってはいけないブレーキ区間が出るなど、前評判ほどの走りを見せられなかった。小池はこう話す。

「今回の箱根を見て思ったのは全体のレベルの高さです。箱根はもう１km３分（ペース）では勝負にならない。往路は１km２分50秒切り、復路は２分55秒切りの時代になっています。（チーム全員に）意識を一段上げるよう求めていかないといけません。

僕は、（昨年卒業した）吉田響（現・サンベルクス）さんの"人間の限界を超えていく走り"に影響を受けたんですけど、あらためて響さんの『限界を超えて、やっと普通』みたいな意識で全員がやっていかないとダメですね。『自分はこのくらいで走れればいいや』みたいな甘い考えでは、箱根は戦えないぞと思います」

創価大は、出雲駅伝で過去最高の３位を達成したが、そのレースに出場した６人に続く中間層の底上げも課題だ。

「全日本の時にチームとして（中間層の力不足を）痛感して、それからハーフ（マラソン）に多くの選手が出るなどしてきましたけど、結局、箱根では結果が出なかった。これは次のシーズンに向けての大きな課題です」

小池自身は、まずチームの雰囲気を変えていきたいという。

「ウチのチームは、みんな仲がよくて、風通しもよいですけど、チーム内での突き上げというか、もっと強くなろうという雰囲気が足りないように感じます。みんなでバチバチに争う、誰にも負けないといった"魂"ですね。上位校と同じように、自分たちもそういうチームになっていかないと」

そう強く思ったのは、ある選手の言葉がきっかけだ。昨年11月の上尾シティハーフマラソン後、小池は國學院大の吉田蔵之介（３年）と話をする機会があった。上尾ハーフは箱根に出る大学の多くが、学内のメンバー選考レースと位置づけている。吉田は11位（１時間02分01秒）とまずまずの結果だったが、「これじゃあ俺は、箱根を走るのはもちろん、メンバー16名にも入れないわ」とつぶやいたという（※吉田は箱根で10区にエントリーも当日変更）。

「これだな。これが創価大と國學院大の差だなと思いました。蔵之介君のタイムなら、ウチでは間違いなく箱根を走るメンバーに入る。でも、國學院大では１回走れなかったら次はもうない。そういう厳しさはウチにはない」

自分がやる、自分が成り上がる、といった意識の不足については、奇しくも昨年の全日本後に吉田響も指摘していた。駅伝を走る選手と走らない選手の気持ちに温度差があり、「全員で勝つぞ」という意識が醸成されていない。競技力以前にそこが他大学との差であり、創価大の課題だと、彼は厳しい言葉を残して卒業していった。

小池は、チームを変える役割を４年生となる次のシーズンに担っていく覚悟だ。

「もう仲よし集団じゃ勝てません。競い合うなかでお互いの信頼が生まれ、全員で戦うぞという意識が生まれてくると思うんです。今のままだと、箱根の優勝争いはおろか、シード争いに巻き込まれる可能性もあります。ここで意識を変えて、どこまでやれるかでしょう。

このシーズンは５強と言われていましたけど、そこに創価大が入っていないのは本当に悔しかった。個人としてもチームとしても、もうちょっとスポットライトを浴びたいです。個人的には、来年も（箱根含めた三大駅伝）３位（以内）を目指してやっていきたいので、もう言っちゃいます。バチバチ厳しくいくしかない」

小池の気持ちを、今回箱根を走った同学年の織橋巧（３区９位）、齊藤大空（10区17位）、さらに２年で悔しさを味わった山口、榎木凜太朗（９区18位）が共有して、スクラムを組んで進んでいけるか。今回の箱根の厳しい結果は、創価大がワンランク上のチームに脱皮し、５強に食い込んでいくためのきっかけになるだろうか。

こちらも読む＞＞＞「危機感しかない」創価大・榎木和貴監督、有力高校生が入学する来季は「根性の部分も鍛えていかないと...」