【ファミマ新作スイーツ・2026年】「ファミマの白をまとったいちご狩り®」おすすめ6選「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」などを実食レポート
甘酸っぱいいちごクリーム＆ソース！「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」
最初にご紹介するのが「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」230円。
パッケージから取り出すと、ホワイトチョコレートでコーティングされたシュークリームが登場します。
シュー生地の表面に砕いたクッキーとホワイトチョコレートをまとい、かなりゴツゴツとした見た目です。
ひと口頬張ると、ザクザクとした食感の生地の中から、甘酸っぱいいちごソースとクリームがあふれ出します。
写真は半分にカットしたところですが、下の方に入っているピンク色の果肉入りいちごクリームは甘酸っぱく、その上のいちごソースはいちごの甘味と酸っぱさが凝縮されています。2種が合わさることで、いちごの風味がよりジューシーに感じられます。
ホワイトチョコレートをまとった生地のザクザク食感と絶妙なハーモニーを楽しんでみて。
気になるカロリーは1個あたり265kcalです。
赤と白のクランチをトッピング！「いちごミルクホイップドーナツ」
次にご紹介するのが「いちごミルクホイップドーナツ」168円。
ふっくらとしたフォルムで、直径11cmほどもある大ぶりなドーナツです。表面はホワイトチョコでコーティングされていて、赤と白の2種類のクランチがトッピングされています。
割ってみると、ピンク色のドーナツ生地にいちご果肉入りミルクホイップがサンドされていました。
ドーナツの生地はふんわり食感、なめらかなミルクホイップ、表面のホワイトチョコレートのザクザク食感、それぞれの相反する食感が食べ飽きないアクセントになって、いいバランスです。
小腹がすいた時に食べたい一品です。
気になるカロリーは１個あたり328kcalです。
ファミマ限定！「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」
３番目にご紹介するのは「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」298円。
八天堂はしっとりしたパンに、とろけそうなクリームがたっぷり入っていることで人気の広島県三原市のメーカーですが、このクリームパンはファミリーマート限定商品。
八天堂のクリームパンは、まるで飲み物のようななめらかなパン生地やクリームとともに、冷やして食べるのも特徴のひとつ。
パッケージから取り出すと、白いパンが出てきました。
手で持つと、崩れそうなほどデリケートな感触です。
中には福岡県産のあまおうを使用したいちごジャムと、ミルククリームが入っています。
ひと口食べると、甘酸っぱいいちごジャムとミルククリームで満たされ、ほっぺが落ちそうになりますよ！
気になるカロリーは1個当たり174kcalです。
ホワイトチョコがとろける！「しみこみショコラいちご」
４番目にご紹介するのは、「しみこみショコラいちご」348円。
ピンク地にPREMIUMの文字が目を引くパッケージです。
中には直径2.5cmくらいのフリーズドライいちごが、コロンコロンと６粒入っています。
フリーズドライいちごの中には、ホワイトチョコレートがしみこんでいます。
食べた瞬間はサクッとした食感で、口の中にはいちご特有の甘酸っぱさが広がり、やがてホワイトチョコが溶け出して、やさしい甘みに満たされます。
フリーズドライいちごを、ホワイトチョコレートでコーティングした商品は、今までも食べたことがありますが、中にホワイトチョコレートがしみこんでいるのは珍しいですね。
酸っぱくて甘いので、仕事中のブレイクタイムにおすすめ。スパークリングワインなどのお酒ともマッチしそうです。
カロリーは１袋32g当たりで199kcalです。
いちごフレークをトッピング！「いちごのバウムクーヘン」
５番目にご紹介するのは「いちごのバウムクーヘン」220円。
カットされたバウムクーヘン全体にホワイトチョコレートがかけられていて、赤いいちごフレークがトッピングされたかわいらしいお菓子です。
バウムクーヘンの側面や底側もホワイトチョコレートでコーティングされていますよ。
カットすると中はピンク色。
バウムクーヘンそのものは、いちごピューレやいちごパウダーを加えた生地で焼き上げられ、しっとり食感。
ほどよい甘さで、上品な味わいです。
1個あたりのカロリーは235kcalです。
コク深く甘酸っぱい「いちごのフィナンシェ」
最後にご紹介するのが「いちごのフィナンシェ」200円。
フィナンシェとは、アーモンドパウダーと焦がしバターなどを材料としたフランス発祥の 焼き菓子です。
「金融家 （financier）」という言葉が名前の由来で、金の延べ棒のような長方形に焼くのが伝統だそうです。
忙しい金融マンが片手で食べやすいように考案されたという説もある焼き菓子です。
「いちごのフィナンシェ」は、表面の2/3くらいがホワイトチョコレートでコーティングされたピンクと白のツートンカラー。
アクセントに乾燥のいちごフレークがトッピングされています。
生地にはいちごパウダー、いちごペーストが混ぜ込まれていて、アーモンドパウダーのコクと香ばしさ、いちごの甘酸っぱさが絶妙に混ざり合い、ホワイトチョコのやさしい甘味がマッチしています。
気になるカロリーは1個当たり235kcalです。
2026年1月6日（火）、新春からスタートする「ファミマの白をまとったいちご狩り®」フェアでは、「いちごのモンブラン（メレンゲ入り）」325円、「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」380円、「つぶつぶいちごミルクメロンパン」178円、「ストロベリーチョコホワイト」378円、「白いちごのやさしい甘酸っぱさ キャラメルコーン」138円、「チョコマシュマロ風グミ」250円、ほかにもサンドイッチやアイス、ドリンクなどが登場。
バラエティに富んだ商品群に、どれから食べようか迷いそうですね。
この機会にぜひファミマにお立ち寄りください。
Text ＆ Photo：YUKO
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。