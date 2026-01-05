2026年1月9日から販売される新商品をひと足早く試食してきました！

｢トリュフショコラドーナツ ノワール｣テイクアウト345円、イートイン352円

「トリュフショコラドーナツ ノワール」は、トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地に、ガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートをコーティング。フレークチョコとココアパウダーをトッピングして仕上げた商品。

｢トリュフショコラドーナツ プラリネ｣テイクアウト345円、イートイン352円

｢トリュフショコラドーナツ プラリネ｣は、トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコレートをコーティング。ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングして仕上げた商品。

｢生ショコラフレンチ ノワール｣テイクアウト270円、イートイン275円

ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にショコラ風味のグレーズをコーティングした｢生ショコラフレンチ ノワール｣。ホワイトチョコをあしらい上品な装いに仕上げた商品。

｢生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ｣テイクアウト291円、イートイン297円

甘党編集部員のイチオシはこちら！ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にキャラメルクリームとプラリネホイップをサンドした｢生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ｣。チョコレートのあしらいとココアパウダーで仕上げた商品です。

ショコラに甘ーいキャラメルクリームが合って、おいしい。甘党さんやキャラメル好きな方は迷わずこちら！

｢ドゥショコラパイ｣テイクアウト367円、イートイン374円

ビターな味わいの生地に2種のショコラクリームを包んだ、デニッシュのようでサクサクとした食感の｢ドゥショコラパイ｣。チョコレートの装いで仕上げた商品。

｢テイクアウト専用 Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット｣1450円

テイクアウト専用商品もありますよ！

「トリュフショコラドーナツ ノワール」、「トリュフショコラドーナツ プラリネ」、「生ショコラフレンチ ノワール」、「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」4種各1個の組み合わせをオリジナルボックスと紙袋で提供する、テイクアウト専用セット。

※オリジナルボックスおよび紙袋代199円が含まれています。※上記以外の組み合わせでの販売はしておりません。

新商品発表会でGODIVAのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ&パティシエのヤニック・シュヴォローさんは、テイクアウトでもおいしく食べられるように作っているので、家に持ち帰って食べたり、オフィスに持って行ったりすることも推奨していました。自分へのご褒美にも良いかも！

甘いものが大好きな神尾楓珠さんが新商品発表会に登場。神尾さんはこのコラボがあると聞いた瞬間、｢食べたい！｣と胸を躍らせたんだとか。「トリュフショコラドーナツ ノワール」、「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」の2種を試食する神尾さん。

55周年にちなみ、5.5秒の食レポチャレンジをすることに。「トリュフショコラドーナツ ノワール」の感想は途中で時間オーバーになってしまいましたが、｢生地がしっかりしていて甘さの中にほろ苦さがある絶妙なバランス。｣と言いたかったそうです。

「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」を食べたあとも5.5秒の食レポチャレンジに。｢しっとりふんわりしていて、キャラメルも甘すぎないし、滑らかな口触りですごく美味しかったです！｣と、ちょっと時間過ぎていましたが、無事神尾さん、食レポ成功です！（笑）

この後、神尾さんは新年の抱負を書き初めで発表。プライベートで海外旅行に行ったことがない神尾さん、今年の抱負は海外旅行に行くことだそうです。

神尾さんも大満足のコラボ新商品。新商品はGODIVAのトリュフショコラから着想を得て、なめらかなくちどけの良い生地になるよう開発されたんだとか。見た目もトリュフをイメージした形状の商品も。自分へのご褒美にも最適な新商品、要チェックです！



Text＆Photo：るるぶ情報版編集部（土屋香奈）、一部ミスタードーナツ写真提供

