【セブン‐イレブン】全23種のいちご商品が登場!ダブルシュークリームやクリームどら焼きなど新作スイーツのほか、パン･アイス･冷凍食品もラインアップ

セブン‐イレブン･ジャパンは、1月15日「いちごの日」に合わせ、「ベリーHAPPY!贅沢いちご時間」と題し、いちごを使用した新作スイーツを多数展開している。スイーツだけでなく、パン･アイス･冷凍食品のカテゴリーでもいちご商品を取りそろえ、計23アイテムを全国の店舗で発売する。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。

〈洋菓子4品〉

◆もちもち生地のいちごチョコクレープ

価格:税込280.80円

発売日:2025年12月30日〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

※沖縄県は2026年1月8日〜順次

もちもちとしたクレープ生地で、コーチングチョコ、パイ生地、ミルククリーム、いちごソースを包んだ。サクサクのパイ、パキッとしたチョコの食感が楽しめる。

◆とろ生チーズケーキ いちご

価格:税込259.20円

発売日:1月1日〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

とろけるような口当たりのチーズケーキに酸味の効いたいちごチーズムースを重ねた2層仕立て。甘酸っぱいいちごソースがアクセントになっている。

◆プリンケーキパフェ いちごとミルク

価格:税込399.60円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

※沖縄県は1月15日〜順次

ミルクプリンにいちごを使った様々な具材を盛り付けたカップパフェ。いちごとミルクの味わいを存分に楽しめる。

◆いちごのダブルシュークリーム

価格:税込237.60円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:全国

つぶつぶ果肉入りの甘酸っぱいいちごソースといちごホイップを入れたシュークリーム。

〈和菓子4品〉

◆いちごクリームどら いちごソース入り

価格:税込237.60円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

ふわもち食感の生地で、いちごクリームと果肉入りのいちごソースを挟んだどら焼。いちごソースの甘酸っぱさがアクセントになっている。

◆いちごとあんこの和パフェ

価格:税込410.40円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

いちご葛ぷりんの上に、つぶあんとみるくムースを重ね、つぶあん･いちごあんホイップ･いちごソース･団子･ホイップクリーム･いちごチップキャンディを盛り付けた。いちごの爽やかな酸味と、あんこの上品な甘さのバランスがとれた味わい。

◆もっちりみるくわらび いちご

価格:税込270円

発売日:1月11日〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

牛乳と練乳を使用したもっちり食感のみるくわらびもちに、果肉入りの甘酸っぱいいちごソースと練乳ソースをかけた。

◆まるごと一粒 苺大福

価格:税込270円

発売日:1月11日〜順次

販売エリア:東北、沖縄県除く全国

丸ごと一粒の苺を濃厚なみるく餡と柔らかい餅生地で包んだ。苺の甘酸っぱさとミルキーな餡のやさしい甘さが絶妙に調和した味わい。

〈菓子パン8品〉

◆フレンチクルーラー いちご

価格:税込170.64円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

ホイップ入りのフレンチクルーラーにいちごコーチングをかけた。軽い食感の生地とふんわりホイップに、甘酸っぱいいちごの風味がアクセントになっている。

◆いちごのショコラボウル

価格:税込181.44円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

ココアを練り込んだふんわり食感のパンに、甘酸っぱいいちごのクリームを入れた。

◆セブンプレミアム いちごのツイストデニッシュ

価格:税込149.04円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:北海道･関西･沖縄県除く全国

いちご風味のクリームを折り込んだツイストデニッシュ。表面にはザラメをまぶし、ザクザクとした食感に仕立てた。

◆セブンプレミアム いちごミルクオムレット3個入

価格:税込159.84円

発売日:発売中

販売エリア:東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県

ふわもち食感のパンケーキ生地に、いちごのフリーズドライを混ぜたミルクホイップクリームをはさみ、オムレット形状に仕上げた。

◆セブンプレミアム いちごとチョコのブリオッシュ3個入

価格:税込170.64円

発売日:発売中

販売エリア:東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

いちごが香る生地に、チョコチップを折り込んだブリオッシュ。

◆セブンプレミアム いちごスティック6本入

価格:税込170.64円

発売日:発売中

販売エリア:東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

いちご濃縮果汁入りペーストを練り込んだふんわり生地に、いちごチョコチップを練り込んで食べやすいスティック状に焼き上げた。

◆セブンプレミアム ひとくちサイズのボールドーナツ いちご

価格:税込192.24円

発売日:発売中

販売エリア:東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

軽い食感で、ほんのり甘いいちご風味のボールドーナツが16個入っている。

◆セブンプレミアム いちごチョコデニッシュ

価格:税込159.84円

発売日:発売中

販売エリア:東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

ふんわりとしたいちご風味のデニッシュ生地に、甘酸っぱいいちごといちごチョコを包んだ。

〈アイス4品〉

◆セブンプレミアム まるで甘熟いちご

価格:税込192.24円

発売日:12月31日〜順次

販売エリア:全国

果肉･果汁の配合をアップし、甘く熟したいちごを凍らせたような、ねっとり食感のアイスバーに仕上げた。国産いちご果汁をメインに使い、濃厚さとフレッシュさが楽しめる、甘酸っぱくジューシーな味わい。

◆セブンプレミアム いちごのふわふわショートケーキサンド

価格:税込246.24円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:全国

冷凍状態でもしっとりふわふわ食感を実現したビスケット生地に、いちご果肉入りのアイスをサンドした。まるでショートケーキのような味わいが楽しめる。

◆セブンプレミアム ワッフルコーンストロベリー

価格:税込289.44円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:全国

いちごソースとアイスにいちご果肉を混ぜ込んだ、いちごを堪能できるワッフルコーン。いちごの酸味とミルクの甘みの相性が良く、外巻きのいちごソースを上から下までしっかりとかけた。

◆セブンプレミアム チョコレートバー ストロベリー

価格:税込278.64円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:全国

素材の味わいを生かすチョコレートバーシリーズに、ストロベリーが登場。ミルキーないちごアイスに、いちごの果肉がたっぷりと入っている。

〈冷凍食品の「今川焼」もいちご仕立てに〉

◆セブンプレミアム 今川焼いちごチョコ 2個入

価格:税込216円

発売日:1月6日〜順次

販売エリア:全国

生地とクリームを淡いピンク色に仕立てた今川焼。クリームにはとちおとめの濃縮果汁と、くちどけの良いチョコレートを使用している。

〈チョコがけいちごは2種展開〉

◆セブンプレミアム チョコがけいちごホワイトチョコ

価格:税込397.44円

発売日:1月13日〜順次

販売エリア:全国

まるごといちごをフリーズドライにしてチョコレートをかけた、いちごの味わいをたっぷり楽しめる商品。ホワイトチョコレートのまろやかな甘み、ドライいちごの甘酸っぱい味わいが楽しめる。

◆セブンプレミアム チョコがけいちご抹茶チョコ

価格:税込397.44円

発売日:1月13日〜順次

販売エリア:全国

抹茶チョコレートの香り高くほろ苦い味わい、ドライいちごの甘酸っぱい味わいが楽しめる。

