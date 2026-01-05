元ピアニストの美女、“浮気調査の名探偵”に転身した理由
1月4日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）で、元ピアニストの美女が、“浮気調査の名探偵”に転身した理由を語った。
番組は今回、「この美女は何者！？美女ストラックアウト」と題し、9名の美女の見た目からは想像できない正体を見破るクイズバトルを開催。1〜9の名札を付けた女性たちについて、「浮気調査の名探偵」「かわいすぎる男の娘」「電撃ネットワークの現役メンバー」「フッくんこと布川敏和さんの姪」「ギャンブルで借金300万円を抱える女性」「寿司200貫を完食する大食い女性」「中森明菜さんの大ファン」「売れっ子キャバ嬢兼キックボクサー」「爬虫類80匹と同居する女性」のいずれかを当てていく。
見た目だけで判断するのは至難の業であることから、スタジオのメンバーは美女9名にあれこれ質問。すると1番の名札を付けたかんなさんは「お金を借りるとき、どうやって頼む？」という質問に「絶対倍にして返すから、一旦貸してもらっていい？」、「爬虫類の魅力は？」という質問には「歯を磨いたことがないのに、食事のときは口の中がめちゃくちゃきれいなんですよ…」と機転の利いた回答を連発、香取慎吾が思わず「かんな、やべえな！」と声を上げた。
さらに浮気男性の見抜き方について、かんなさんが「とにかく優しくて、携帯を裏返しに置く人」と答えると、そのリアルな回答に“みちょぱ”こと池田美優は「過去に結構浮気されてるんだ…」と同情した。
その後、9名の正体が発表され、かんなさんは「浮気調査の名探偵」であることが判明。かんなさんを「ごまかしきれないクズ感がある」と評していたEXITのりんたろー。は、「浮気調査の人だから、（クイズ中）何にでもなれたってことですよね」と納得の様子を見せる。
これまで200件以上の浮気調査を担当してきたかんなさんは、実は元ピアニスト。探偵になった理由について、かんなさんは「コロナ禍でコンサートもレッスンもなくなったとき、知人が『探偵を始める』と言っていて、『私もやりたい』と思ったのがきっかけです」と語る。キャイ〜ン天野が「過去に浮気した、もしくはされた経験があったから探偵に？」とたずねると、「いえ…『名探偵コナン』が好きだったからです」と即答し、スタジオを笑わせた。
そして、1週間の研修で尾行や調査書の作成方法を学び、2020年5月に探偵デビューしたかんなさん。天野が「決定的な写真を撮ったことはありますか？」と聞くと、「あります」と自信満々に回答。「どうやって撮るんですか？」という質問には、「基本は写真ではなくビデオ撮影なんです」と説明し、カバンにビデオカメラを忍ばせて撮影する方法を実演した。
これには稲垣吾郎も「僕らが撮られるときって、下からのアングルが多いよね。買い物しているところとか」と納得の表情を見せ、さらに稲垣が「本気を出すときは、探偵が複数人で動いたり、車を何台も使ったりするんですか？」と質問すると、かんなさんは「します。車3台くらいで動くこともあります」と回答。稲垣は「あれ、つけられてるとすぐ分かるよ」とコメントした。
すると香取も、「車で家の駐車場に入って、用事ですぐ出たら、つけていた人たちが家の前で車を降りて2人で話していて……僕がすぐ出てきたから、向こうも『あああ……！』ってなってた」と過去の体験を語り、スタジオを驚かせた。
