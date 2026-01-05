【ナノブロック ジンオウガ】 2026年1月24日 発売予定 価格：3,520円 【ナノブロック セルレギオス】 2026年1月24日 発売予定 価格：3,520円 【ナノブロック リオレウス】 2026年1月24日 発売予定 価格：3,190円

カワダは、ブロック「ナノブロック ジンオウガ/セルレギオス/リオレウス」を2026年1月24日に発売する。

本商品はカプコンのアクションゲーム「モンスターハンター」に登場するジンオウガ、セルレギオス、リオレウスの3体のモンスターをナノブロックシリーズで再現したもの。パッケージをリニューアルしての再登場となる。

「ジンオウガ」は可動する尻尾や放電エフェクトが再現され、「セルレギオス」は特徴的な頭部、大きな翼、尻尾と宙を舞う姿が表現されている。「リオレウス」は可動する翼や、炎のブレスなど荒々しい姿が再現されている。

(C)CAPCOM