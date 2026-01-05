「死んでも死ななくても」「逃げている時に前にいたから」面識ない女性を包丁で 30歳の男を再逮捕 福岡
福岡のアイドルグループ、HKT48の男性スタッフを刺し殺そうとしたとして去年12月に逮捕された30歳の男が5日、再逮捕されました。男性スタッフを襲った直後、面識のない27歳の女性を包丁で刺し殺害しようとした疑いです。
事件が起きたのは去年12月14日でした。
福岡市中央区の「みずほPayPayドーム」でHKT48のイベントスタッフの男性が男に包丁で刺され、その直後には、ドーム隣の商業施設で27歳の女性が刺されました。
警察は5日、ドーム隣の商業施設で27歳の女性を殺害しようと背中を包丁で刺し、全治1か月の重傷を負わせたとして山口容疑者を再逮捕しました。
女性は岡山県から訪れ、ドームで開かれたHKTとは別のグループのコンサートに参加したあと、友人との待ち合わせのためにエスカレーターに乗っていた際、被害に遭いました。
女性は警察に対して次のように話しているといいます。
『エスカレーターで後ろからぶつかられたような衝撃を受け、振り返ると無言の男がいた。床に血がついていて背中に熱い感触があり、刺されたと分かった』
山口容疑者は女性と面識はありませんでした。
警察の調べに対し容疑を認め、こう供述しているといいます。
『女性が死んでも死ななくてもいいと思って刺しました』
また、捜査関係者によりますと「逃げている時に前にいたから刺した」という趣旨の供述をしているということです。
山口容疑者はHKT48のファンでした。
一連の事件をめぐり「複数のメンバーを殺そうと思った」「生活が苦しく、事件を起こして法の裁きを受けて死のうと思った」という趣旨の供述をしていて、警察は動機の解明を進めています。