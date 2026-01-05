【1位〜6位】1月6日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蟹座 総合運：★★★★★

努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほどうれしいことがあるかも。最高の運気を生かすためにも大切なのは、決して焦らないこと。呼吸を落ち着けて、ひとつひとつの行動を丁寧にしてみてください。



恋愛運

遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。



金運

お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうなうれしい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。



ラッキーアイテム：ローズクォーツ



【2位】射手座 総合運：★★★★★

信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。



恋愛運

普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が1歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。



金運

予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！



ラッキーアイテム：判子



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】獅子座 総合運：★★★★☆

今日は、するべきことよりも、したいことを優先してOKです。すると、モヤモヤしていたことや迷っていたことに、スッキリとした気持ちで結論を出せるでしょう。いつも褒めてくれる人の意見を聞いてみるのも〇。



恋愛運

片思いの相手や、高嶺の花だと思い込んでいた相手と距離が近づく可能性がある日。どんな話題でもかまいません。ちょっとした挨拶でもOKですから、あなたからなにかアクションを起こしてみて。それがすべての始まりになります。



金運

自分をさらに輝かせることにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気の日です。勉強や運動に関することでも、服などの購入でもOK。あなた自身が、｢これで自分を磨くことができる｣と、確信できるものにお金を使って。



ラッキーアイテム：ダイヤモンド



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】蠍座 総合運：★★★★☆

無意識のうちに、経験を生かすことができる日です。なにが起きても、冷静に受け止めて的確な判断ができるでしょう。急いで結論を出す必要があることは、ほとんど起こらない運気ですので、じっくり考えればいいのだと思っていてください。



恋愛運

特に意識しなくても、相手の話を上手に盛り上げることができて、キュンとさせてしまう日！あれこれと考えず楽しくおしゃべりをしていれば、運気を生かせます。褒めるときには、やや大げさに。まっすぐに目をあわせるのがポイント。



金運

｢成功している人とつながろう｣と考えて動いていくと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。目上の人や地位や権力がある人、これまで気後れしていた相手にも、自分から近づいてOK！堂々としながらも、敬意を示す態度を。



ラッキーアイテム：マグネット



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

今日は、思いがけないピンチを感じるかもしれません。でも、そこで悲観的にならなければ大丈夫。冷静に状況を整理する時間を作ってください。すると、今後の可能性や人間関係を広げる大きなチャンスを発見し、生かすことができます。



恋愛運

恋人が相手なら、思い切り甘いことを言ったり、大胆なボディタッチをしたりすると、魅力がグンとUPする日です！ただ、恋人未満の相手には、慎重に言葉を選んで会話をすること。出会いは、安心感のある人に注目してみて。



金運

一か八かでお金を使うと、思いがけない失敗をするかもしれません。一方、慎重になって一度深呼吸をすれば、なににどこまでお金を使うのが正解かを、冷静に判断できる日。特に投資に関しては、急がないように心がけるといいでしょう。



ラッキーアイテム：タオル



ラッキーカラー：コーラルピンク