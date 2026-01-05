山形県内の経済界の代表らが一堂に会する新春恒例の賀詞交歓会が5日、山形市で開かれました。ことしの県内経済の見通しについて、各界のトップらに聞いてきました。



県と山形市、山形商工会議所が開いた5日の賀詞交歓会には、山形市内の企業や団体のトップらおよそ600人が出席しました。



中川悠アナウンサー「新しい年がスタートしました。山形の企業や団体のトップの皆さんは2026年をどのように見据えているのでしょうか。お話を聞いていきます」





山形商工会議所会頭 矢野秀弥 山形丸魚会長（Q・新しい年がスタートしましたが、景気は上向きになりそうですか？）「間違いなく上向いてくると思う。去年の前半はトランプ関税の影響があったが、後半は電子部品やデバイスが好調な売り上げを示していたし、ことしは間違いなく良い年になると思う」（期待して大丈夫ですか？）「はい」県観光物産協会会長 平井康博 ヤマコー会長（Q・2026年の山形の観光は上向きになりそうですか？）「飛躍の年。観光で世界の中で注目されている県の1つだと思う。特に欧米の方がだんだん増えている。お客様が来られる、それを受け入れる環境の整備を早くしないといけない」県銀行協会会長 佐藤英司 山形銀行頭取「県内企業の業績はいいところと大変なところが二極化していることが心配。まだ生産性向上に取り組むことができていない企業が、我々金融機関などのサポートを受けながらAIの活用やIoT化など新技術をどう活用していくかは待ったなし」県自動車販売店協会会長・高橋修ネッツトヨタ山形社長「物価高で30代の子育て世代の方々が新車を買えない状態になっている。我々がお客様1人1人に合った商品をもっとしっかりおすすめしていくことが必要。必ずいい年にしたい」参加者は、新年のあいさつを交わしながら、ことし1年の県内経済のさらなる活性化を願っていました。