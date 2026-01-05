大企業に勤務するエリート夫が「家族のご飯」でも領収書をもらう驚愕の目的とその末路

「領収書が調査依頼のきっかけということは少なくありません。領収書は商品やサービスの代金が支払われ、その対価として金銭を受け取った事実を証明する書類。どこでお金を使ったか、領収書を見れば一目瞭然なので、浮気がわかることがあります。また領収書は脱税のほかに横領まがいの行為に使われることもあります」

こう語るのはキャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

「探偵が見た家族の肖像」につづき、メンタルケアについても伝える連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。時代を映し出す事例の個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人の悩みを解決するヒントとなるはずだ。

今回相談してきたのは42歳の専業主婦・明子さん（仮名）。大手商社に勤務する47歳の夫の調査依頼だ。ふたりは結婚8年、ふたりの間には7歳と4歳の娘がいる。

話を聞くと、夫による経済的DVもあるのだが、明子さんが気になっているのが夫が受け取る「領収書」なのだという。

家族のご飯でも領収書をもらうように…

ふたりの関係を振り返ってみましょう。明子さん夫妻は、友人の紹介で出会いました。共に離婚歴があることや、夫が専業主婦になってくれる女性を求めていたことと、寿退社をしたかった明子さんの条件が合致して交際1年で結婚。翌年には娘も生まれます。結婚前、明子さんは部品メーカーの経理部に勤務していました。

結婚後、夫はマンションのローンや光熱費、通信費を払った上で、明子さんに25万円の生活費を渡していました。

明子さんが気になったのは半年前、家族4人、ファミレスで食事した時のこと。夫が会計のときに5000円くらいの領収書を受け取ったのです。明子さんの父は個人事業主であり、経費の不正計上をしませんでした。また明子さん自身も経理部にいた経験から、領収書の使い道が気になったのです。その後も家族のご飯でも領収書を取るようになりました。

もともと、気になったことは納得いくまで追求する性格ということもあり、夫に「その領収書、何に使うの？」と、ことあるごとに質問。それに対して夫は「下の娘が幼稚園に行ったんだから働け！」と生活費を10万円減額。さらに壁を殴るなどの暴力を振るい、暴言を繰り返すようになったのです。

明子さんはこのころから眠れなくなったそうです。これはおそらくこの暴言が原因です。ここから適応障害やうつにつながっていく可能性も高い。また、明子さんは夫から「金はやるから子供と出ていけ」とも言われていました。

しかし領収書を偽造していたら、私文書変造罪の罪に、もし会社で使っているのなら業務上横領罪になりうるわけで、明子さんが心配するのも当然のことです。2025年の年末にも、インフルエンサーの女性が虚偽の領収書を用いて、架空の業務委託費を計上するなどをした容疑で在宅起訴されたのも記憶に新しいと思います。「これくらいの金額なら」というちょっとのことが積み重なることを忘れてはなりません。

今は専業主婦で仕事をしていない明子さんと娘2人が窮地に追い込まれないようにするには、現実を知った上で対策を立てる必要があるのです。

全身高級ブランドに身を包み

夫は毎日のように遅くなるとのこと。中でも「絶対に終電になる。時には朝帰りをすることもある」という金曜日に調査に入りました。夫は6時30分に家を出るので、マンション前で張り込みます。

朝、スーツにコート姿の夫が出てきました。夫は小柄ですが、ジム通いが趣味なだけあり、体は引き締まっています。白髪交じりの短髪をまとめており、清潔感があります。明子さんは「夫は一流のものが好きで、適当なものは買いません」と言っていたとおり、メガネもバッグもマフラーも全て高級ブランド。ロゴの主張も控えめなものをあえて選んでいるのでしょう。ファッションセンスがいいです。

都心のオフィスに電車で出勤し、その後は全く動きがありません。夫が出てきたのは、18時でした。そこから電車に乗り、自宅を通り過ぎて横浜で下車。カジュアルなバーに入って行きました。そこで待っていた30代の女性と合流し、客単価1〜2万円程度のビストロに入って行きました。

女性はフェロモンが強めのタイプで、かなり整った顔立ちをしています。やや不自然な表情の動きをしており、もしかすると美容整形をしているのかもしれません。2時間程度、共通の知人の噂話、最近の仕事、トレンドについて話していました。女性は頭がよく、例え話の引用がうまい。夫も楽しそうに笑っています。

領収書を渡した相手

おそらくこの女性と夫は肉体関係があると感じました。女性は夫にボディタッチをしたり、手をつなごうとしていました。ただ、夫は人目を恐れて避けている。4万円の会計は夫がしていました。領収書をもらい、財布の中の領収書と共に女性に渡していました。これまでの領収書もこの女性に渡すためのものだったのでしょうか。

この日はこれで解散。夫は帰宅し、女性は私鉄で郊外まで行き、大きな一戸建てに入って行きました。おそらく結婚しているか、実家かどちらかでしょう。

夫は土日も家を空けることが多いので、翌日も尾行。土曜日は図書館でPC作業と調べものをして終了。画面を見ると、夫は明子さんに内緒で起業をしているようでした。IT関連の本を調べながら、事業計画のようなもの作成。昼食も取らずに18時までぶっ続けで作業した後、ファミレスに入り、ビールとおつまみを食べて1時間ほどぼーっとしてから帰宅。もしかすると、夫は帰宅拒否をしているのではないかと感じました。

翌日の日曜日も動きはないと判断し、3回目の調査は私がアタリをつけた2週間後の土曜日に実行。この日はクリスマスが近く、「何かある」と踏んだからです。

土曜日、朝から自宅前で張っていると、11時に出てきた夫は表参道まで向かい、ビストロの女性と合流。女性は「久しぶり」ととても嬉しそうにしており、夫も笑顔です。2人は高級中華料理でランチをして、それからハイブランドの路面店に入ります。女性は10万円程度の小物を、夫は20万円程度のミニバッグを購入し、お店の中で交換。女性は「ダーリンありがとう」と甘えており、夫も「愛しているよ」と肩を抱き寄せています。

夫は店員さんに「妻には感謝しているんです」と言い、店員さんは「奥様、幸せですね」と言っていました。夫婦ごっこを楽しんでいることがわかります。それから、タクシーでお台場まで移動。ホテルに1泊し、翌日は別々に部屋から出てきました。

追加で、女性の身元を調べたところ、43歳、親にそこそこの資産がある実家暮らしの自称・美容インフルエンサーでした。リール動画や独自のメソッドのようなものをSNSに上げていましたが、フォロワーは300人程度です。

「結婚前に私にしてくれたことと同じです」

以上を報告すると、「結婚前に夫がやってくれたこととほとんど同じです」と、まずは驚いていました。そして、「この女性、夫の好みのど真ん中です。離婚しようと考えていたのかな」と悲しそうにしていたのです。

それから、「浮気相手に20万円のバッグを買って、私には何もくれないどころか、生活費を減らされている」などと、怒っていました。

「昨日、生活費が足りないと言ったら、夫は“元経理なのにやりくりもできないのか。主婦としても無能。生きる価値はない”と言ったんですよ」と悔しそうに話しています。

浮気の証拠を取ったことで、心の健康を取り戻したのか、目に力が宿ってきました。そして、「やはりこれは離婚しかなさそうです」と言いました。私は「弁護士さんに頼まないと、思いどおりにならないことが多いです。交渉は弁護士にお願いした方がいいですよ」とアドバイスすると、「そのとおりにします」と帰って行きました。

領収書の「使い道」

それから、3ヵ月後、明子さんは慰謝料と養育費を十分得て離婚。実は夫は「明子のバカさ加減に疲れていた」と言い、離婚を考えていました。その後、女性と結婚するつもりだったようです。もし明子さんが調査をしなかったら、その金額はかなり異なるものとなったことでしょう。

女性は夫と起業セミナーで知り合い、女性は夫に「美容家として実績があり、メソッドを組織として教えたい」とか「法人税を納めるのが大変」などと話していたそうです。

「そこで夫は女性を助けるために、領収書をせっせともらっていたんです。でも実際に女性の仕事の実態はなく、夫が渡した領収書も捨てていたみたいです。だって、仕事の実態がなければ、使えませんからね。キャリアだと言っときながら、単なる実家のお荷物娘だったってことですよ。離婚の交渉時に、そんな女性の実態がわかり、夫は“また夫婦にならないか”と言ってきましたが、お断りです。慣れてくるとDVされちゃったら、いい結果になりませんから」

夫のように、親しくなった相手への配慮を怠る人はこれから誰かと結婚しても、同じことを繰り返す可能性もあります。今回離婚したことで夫が自分の行動を振り返ることができればいいのですが……。

「証拠がものをいい、女性からも200万円の慰謝料を受け取りました。とりあえず、ボロいマンションですが、住む場所も確保しました。お風呂がバランス釜のところしか借りられなかったんですが、娘たちは楽しそうにしています。元の会社に再就職も決まり、これから娘2人を育てます。生活は不安ですが、夫の機嫌を取らなくていいと思うと、本当に幸せ。女3人で、これから生きて行きます」

明子さんが明るい笑顔で話していたことに、心からホッとしました。

だれかの機嫌を取りながら暮らすのは、素敵な住居があったとしても、心に影を落としてしまいます。明子さんはエリート会社員の妻でいながらビクビクする生活より、自分の足で立って前に進む生活を選びました。それに、明子さんが領収書のことが気になって追求したことは決して「悪い癖」ではありません。その正義感は仕事でとても生きてくることでしょう。また明子さんの選択をみた娘たちもきっと、自分の足で立って生きる魅力を感じ取るに違いありません。

調査料金は50万円（経費別）です。

