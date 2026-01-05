朝ドラ『ブギウギ』など出演の橋本じゅん、20年所属の事務所移籍を発表「新たな一歩を踏み出す運びとなりました」
俳優の橋本じゅん（61）が5日、自身のブログを更新。移籍したことを発表した。
【画像】橋本じゅん、主な出演作（プロフィール写真ほか）
ブログで「大切なお知らせ」と題し、「昨年末 20年間お世話になりました所属事務所 株）アンシャンテさんを円満退所、そして心新たにホリプロ ブッキングエージェンシーさんへと移籍いたしました」と報告した。
続けて「本日からまた新たな一歩を踏み出す運びとなりました」「持てる力を余すことなくこれからの役者人生にすべてぶつけて行きたいと思っています」と意気込みをつづり、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。
橋本は、1964年2月25日生まれ、兵庫県出身。B型。85年の舞台『銀河旋風児SUSANOH』より劇団☆新感線に参加。代表作『直撃！ドラゴンロック』の主演・剣轟天役など、同劇団の主力メンバーとして活躍する一方で、他劇団の公演にも多数参加している。舞台の他に映画やドラマにも出演するなど、俳優として多方面で活躍。NHK連続テレビ小説は『なつぞら』『エール』『ブギウギ』など。大河ドラマは『花燃ゆ』『おんな城主 直虎』などに出演した。
【画像】橋本じゅん、主な出演作（プロフィール写真ほか）
ブログで「大切なお知らせ」と題し、「昨年末 20年間お世話になりました所属事務所 株）アンシャンテさんを円満退所、そして心新たにホリプロ ブッキングエージェンシーさんへと移籍いたしました」と報告した。
続けて「本日からまた新たな一歩を踏み出す運びとなりました」「持てる力を余すことなくこれからの役者人生にすべてぶつけて行きたいと思っています」と意気込みをつづり、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。