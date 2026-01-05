TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後5時40分に、なだれ注意報を男鹿市、湯沢市、八郎潟町、羽後町、東成瀬村に発表しました。

沿岸では、風雪や高波に注意してください。秋田県では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■横手市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■大館市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■男鹿市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて注意

■湯沢市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて注意

■鹿角市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■由利本荘市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■潟上市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■大仙市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■北秋田市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■にかほ市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■仙北市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■小坂町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■上小阿仁村
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■五城目町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■八郎潟町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて注意

■井川町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■美郷町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■羽後町
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて注意

■東成瀬村
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて注意