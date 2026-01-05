タレントのマツコ・デラックス（52）が5日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、フリーアナウンサー大島由香里（41）へ皮肉を口にした。

この日が今年の初回放送。正月休みについて聞かれたマツコは、しゃがれ声で「私、この声の時点で分かりますよね。最悪です。お正月に限らず、いつもなんですけどね。何もいいことがなかったです」とつぶやいた。

一方、大島は「年末年始、ハワイに行かせていただきましてですね、1年ぶりに長期休みで娘とはしゃいできました」と報告。マツコを気遣ってか、「すみません」と恐縮しつつ、「いい滑り出しです！」と明るく語った。5泊7日だったといい、「日本人だらけでしたけど。いっぱいでした」とも明かした。

するとマツコは「不公平よね。育ちもいいし、ハワイにも行くんだから」と羨望のまなざしを向けた。海外の観光地は、世界的な物価高と円安の影響で、日本人には厳しい状況。そんな中でのゴージャス旅行に、「こんな時に行っている人は、富裕層しかいない」とボヤいた。

株式トレーダーでタレントの若林史江は「お金の問題じゃなく、気分が富裕層って大事よね」と、大島の正月休みに納得。マツコは「海外旅行にめちゃくちゃ行きたがる人っているじゃん？私たちはそんなでもないじゃん？出どころが悪いから」と自虐。「行き慣れている人は、“そろそろ海外行かなきゃ”って人いるじゃん？私たち、ないもん」と、若林と顔を見合わせていた。