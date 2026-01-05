中森明菜が大好き過ぎる21歳美女が『ななにー』に登場。アイドル時代の“明菜ちゃんヘア”を完全再現した姿に、スタジオからは「似てる」などと驚きの声が上がった。

【映像】中森明菜に「似てる」と驚かれた姿＆貴重なお宝グッズ

ABEMAにて1月4日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#101では、「この美女は何者!? 美女ストラックアウト」と題した企画が展開。スタジオには様々な経歴を持つ9名の美女が登場したが、この中で、中森明菜大好き美女・うゆにさんに注目が集まった。

キャイ〜ンの天野ひろゆきが中森を好きになったきっかけについて迫ると、うゆにさんは「元々、お洋服が好きで、特に80年代のお洋服が大好きなんです。お洋服関連の動画を観ていると、曲も一緒に付けられているんですが、それで（中森を）どんどん知っていくという感じでした」と明かした。

稲垣吾郎が「好きで何かやっていることは？」と聞くと、うゆにさんは「好きすぎて、当時明菜ちゃんの髪を切ってた人がいるんですけど、その人はまだ現役でやっていて。その人のところに切りに行って、パーマもかけました」と話した。“中森風”の髪型になったうゆにさんの写真が公開されると、稲垣は「（中森明菜とうゆにさんは）似てるよね？」と驚き、草なぎ剛も「（どちらか）わからなかった！」とコメントした。

うゆにさんの自宅には中森風の80年代の洋服が300着＆大量のグッズがあるようだ。さらに好きすぎるがあまり当時のステージ衣装も完コピして再現したそう。天野が「ご本人に会っていたり、（好きという気持ちが）伝わっていたりは？」と聞くと、うゆにさんは「まだないです」と答えていた。