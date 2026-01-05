中部電力浜岡原発（静岡県御前崎市で、読売ヘリから）＝黒瀬祐生撮影

写真拡大

　中部電力は５日、再稼働に向けた原子力規制委員会による浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の審査で、審査会合での説明と異なる方法で基準地震動の作成を行う不適切事案があったと発表した。