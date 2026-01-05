ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 中部電力浜岡原発、再稼働に向けた審査で不適切事案…説明と異なる方… 中部電力浜岡原発、再稼働に向けた審査で不適切事案…説明と異なる方法で基準地震動を作成 中部電力浜岡原発、再稼働に向けた審査で不適切事案…説明と異なる方法で基準地震動を作成 2026年1月5日 17時48分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 中部電力は５日、再稼働に向けた原子力規制委員会による浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の審査で、審査会合での説明と異なる方法で基準地震動の作成を行う不適切事案があったと発表した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 被災した喫茶店を励ます年賀状、佐賀の中学生から能登へ３９枚…映画ロケが縁「お年玉もらった気分」 川崎の路上で「馬が徘徊」と通報、明治大馬術部の馬が逃げ出し徘徊…パトカーが追尾し２０分後にキャンパスに戻る 「縁起がいい」タンチョウ、新年迎え大勢の観光客…北海道鶴居村 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, リペア工事, 寺田屋, 神奈川, 静岡, 大船, 射出成形機, 埼玉, 思いやり, 長野