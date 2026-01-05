ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

デイリーユースにピッタリなサイズ感が魅力!【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!

ワンデイハイクから日常まで、さまざまなシーンでの使いやすさを追求する、ザノースフェイスの定番デイパック（リュック）だ。

背負い心地を進化させた背面構造は、通気性を確保しながら、快適なフィッティングで設計。

フロントには縦型のダブルポケットを配備。

メインコンパートメントには、効率的な荷物のパッキングが可能なスリーブを設け、第2コンパートメントには、整理整頓に便利なオーガナイザーを配置している。

2か所のポールループと、取り外し可能な簡易的ウエストベルト付き。

デイリーユースでも、アウトドアでも使える、使いやすい一品となっている。