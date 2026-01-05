軽いのにここまで入る！？【ザノースフェイス】ゆったりサイズのリュックがAmazonに
デイリーユースにピッタリなサイズ感が魅力!【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ワンデイハイクから日常まで、さまざまなシーンでの使いやすさを追求する、ザノースフェイスの定番デイパック（リュック）だ。
背負い心地を進化させた背面構造は、通気性を確保しながら、快適なフィッティングで設計。
フロントには縦型のダブルポケットを配備。
メインコンパートメントには、効率的な荷物のパッキングが可能なスリーブを設け、第2コンパートメントには、整理整頓に便利なオーガナイザーを配置している。
2か所のポールループと、取り外し可能な簡易的ウエストベルト付き。
メインコンパートメントには、効率的な荷物のパッキングが可能なスリーブを設け、第2コンパートメントには、整理整頓に便利なオーガナイザーを配置している。
デイリーユースでも、アウトドアでも使える、使いやすい一品となっている。
